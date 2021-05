METEO – Dopo la NEVE sulle ALPI torna anche in APPENNINO, scenari INVERNALI alle porte della STAGIONE ESTIVA

Situazione meteo in Italia, ecco cosa sta accadendo

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Con grande stupore la neve è tornata a posarsi anche sui crinali Appenninici del centro Italia, a causa di una perturbazione che tra ieri pomeriggio e stanotte, è transitata sullo stivale. Lo scorso lunedì la neve aveva raggiunto le Alpi del nord-est, con accumulo anche a quote di media montagna. Quest’oggi la neve si trova su molte località di alta montagna in Appennino; ne risente anche la temperatura che stamattina è risultata più bassa su gran parte dello stivale. Al momento i cieli risultano in prevalenza sereni, con qualche velatura presente sulle regioni del sud Italia e sulle Isole Maggiori; nel corso delle ore pomeridiane avremo nuovi fenomeni convettivi sintomo dell’aria fredda presente ancora in quota.

Residua instabilità sulle regioni del nord Italia

Meteo – Quest’oggi avremo ancora precipitazioni a carattere convettivo nel pomeriggio; la neve si attesterà al di sopra dei 1800-2000 metri sulle Alpi con fenomeni più sporadici rispetto ai giorni scorsi. Attese precipitazioni anche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo; su queste ultime regioni ci aspettiamo fenomeni anche localmente intensi, con grandinate. Non mancherà qualche piovasco pomeridiano anche sulle regioni del sud come Calabria, Basilicata e Campania; tempo più asciutto nella giornata di domani anche se sulle regioni del settentrione incombe una nuova perturbazione nel fine settimana. Vediamo di riassumere le nevicate che si sono manifestate al nord nella giornata di ieri!

Neve sulle Alpi ieri, ecco cos’è accaduto

Neve Alpi – La neve ha fatto un rapido ritorno sulle Alpi a quote relativamente basse per il periodo (fin sui 1600 metri), nella giornata di ieri: imbiancate le località di Livigno (provincia di Sondrio) con un accumulo di qualche centimetro. In Trentino sono state le località di Colfosco, San Cassiano in Badia, le zone più elevate di Selva di Val Gardena, Ciampinoi e gli impianti di Carezza, ad essere interessati dalla neve. Il manto nevoso si è posato al di sopra dei 1600 metri, un evento non raro per il mese di Maggio ma sicuramente inconsueto a ridosso della terza decade del mese. Incrementato il manto nevoso anche tra Alpi Giulie e Bellunesi: lo testimoniano le webcam del lago di Misurina (comune di Auronzo di Cadore) e quella del Monte Lussari nel territorio di Tarvisio. Stamattina sono state le località del centro Italia ad essere interessate dalla neve tardiva, come vi esporremo nell’ultimo paragrafo!

CONTINUA A LEGGERE