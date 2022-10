Meteo – Dopo la siccità irrompe il maltempo con grandinate: morti animali e danni alle coltivazioni in Argentina

Peggioramento in atto sull’Italia

Dopo una settimana prevalentemente caratterizzata da un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana, un arretramento di quest’ultimo sta favorendo l’ingresso di correnti più umide e instabili di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. Tale evoluzione determina ovviamente un peggioramento delle condizioni meteo, che sta interessando principalmente le aree più settentrionali del Paese, con nuvolosità in aumento sulle regioni centro-meridionali.

Weekend doppia faccia, dal maltempo alla stabilità

Se, nella prima parte del weekend, il maltempo continuerà ad interessare la nostra Penisola, con un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e valida per domani sabato 22 ottobre, diverso sarà invece il discorso nella giornata di domenica 23, quando una nuova spinta dell’Anticiclone riporterà un miglioramento delle condizioni meteo in Italia con rovesci o temporali che rimarranno attivi solo su alcune aree del Paese (quelle più settentrionali di Lombardia e Piemonte). Le temperature in questo contesto tornerebbero comunque mediamente ad aumentare.

Violento maltempo nelle scorse ore in Argentina

Nel frattempo che la nostra Penisola sta osservando il ritorno del maltempo (ma solo su alcune zone della stessa), le condizioni meteo risultano spiccatamente perturbata in altre aree del mondo e in particolare, nelle scorse ore, in Argentina (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BUENOS AIRES, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Infatti, forti piogge e grandinate avrebbero provocato la morte di diversi animali e danni alle coltivazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Danni alle coltivazioni e diversi animali morti a Villa Dos Trece

Stando a quanto si apprende dal sito “lamañanaonline.com.ar” dopo un prolungato periodo di siccità, le condizioni meteo sono tornate a peggiorare in alcune zone dell’Argentina e in particolare a Villa Dos Trece, dove forte maltempo con grandine si sarebbe abbattuto nelle scorse ore provocando danni a gran parte dei raccolti (soprattutto cucurbitacee) e la morte di diversi animali, tra cui pernici, piccioni e maiali. Fortunatamente, tuttavia, non si registrano vittime e/o feriti tra persone, anche se la conta dei danni risulta ingente per quanto scritto nel presente editoriale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.