Meteo – Passaggio perturbato investe l’Italia con piogge e temporali anche intensi: la Protezione Civile diffonde l’allerta

Instabile sulle aree più settentrionali, meglio altrove

Un campo di Alta pressione che per lunghi tratti di questa settimana ha caratterizzato il nostro clima appare in arretramento in queste ore, favorendo pertanto l’ingresso di correnti più umide e instabili che stanno portando un peggioramento delle condizioni meteo sulle aree più settentrionali del Paese, dove sono attivi rovesci e temporali, localmente intensi e persistenti, specie sulle aree pedemontane. Tale situazione troverà conferma nella rimanente parte di serata, con temperature che, mentre rimarranno miti al centro-sud, tenderanno a diminuire nelle aree eventualmente coinvolte dall’instabilità.

Domani passaggio perturbato al nord, più stabile al centro-sud

L’evoluzione sinottica nella giornata di domani sabato 22 ottobre mostra un cavo perturbato avventurarsi nel Mediterraneo centrale e portando una parentesi di maltempo sulle regioni settentrionali, con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da attività elettrica (oltre che, eventualmente, da un calo delle temperature). Qualche rovescio o temporale potrebbe interessare anche l’alta Toscana, mentre altrove non solo i valori termici non subiranno variazioni rilevanti, ma le condizioni meteo si manterranno anche relativamente più stabili e asciutte, malgrado la nuvolosità in alcuni casi anche consistente, come sui settori centrali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante e Alta Toscana, Appennino emiliano, Lombardia centro-settentrionale, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini del Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati su Liguria di Levante e Alta Toscana; isolate anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Liguria, Lombardia e Veneto, su Piemonte, pianura emiliana e Toscana settentrionale e relativi settori appenninici, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le minime su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche e localmente sul Nord-Est e su Molise e Puglia. Venti: forti meridionali sui settori tirrenici e liguri e sull’Adriatico settentrionale. Da forti a burrasca sud-occidentali sull’Appennino emiliano-romagnolo ed umbro-marchigiano; Forti di Garbino su Romagna, e settori adriatici delle Marche. Mari: molto mossi il Tirreno settentrionale e centro-meridionale settore ovest, il Mar Ligure e l’Alto Adriatico.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 22 ottobre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Toce

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne.

