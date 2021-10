METEO – Dopo l’OTTOBRATA arrivano i FLUSSI ATLANTICI con PIOGGE diffuse e TEMPORALI. La TENDENZA

Residue piogge al Sud nella giornata odierna

Nella giornata di ieri un fronte freddo, pilotato dalla vasta area depressionaria presente sulla Scandinavia ed estesa con una saccatura sull’Europa centro-orientale, è giunto in Italia portando maltempo localmente anche intenso al Centro-Sud ed è stato seguito dall’ingresso di aria molto fredda su tutta la Penisola. Nella giornata odierna avremo cosi clima freddo in Italia con temperature sotto la media di 6-8 gradi e con il fronte freddo che continua a portare piogge e temporali sulle regioni meridionali, specie su Calabria e Sicilia, mentre al Centro-Nord splende il sole. Ma nella giornata di domani le condizioni meteo tenderanno a migliorare con cieli per lo più soleggiati, salvo delle piogge possibili su Puglia, Calabria e Basilicata per il transito di una piccola goccia fredda in quota.

Weekend con molte nubi ed anche qualche pioggia

I principali modelli matematici continua a confermare per i giorni del weekend il passaggio sull’Italia di una blanda saccatura in quota la quale porterà molta nuvolosità in transito ed anche delle piogge. Cieli nuvolosi soprattutto nella giornata di sabato con ampie schiarite che arriveranno a partire dalle regioni settentrionali. Delle piogge potranno anche interessare la Calabria e le Isole Maggiori, con isolati fenomeni possibili anche sulle coste adriatiche della Puglia. Come appena detto le schiarite inizieranno ad arrivare dalle regioni settentrionali ed infatti nella giornata di domenica al Centro-Nord e sulla Sardegna avremo cieli soleggiati mentre al Sud le condizioni meteo continueranno ad essere perturbate. Temperature in aumento ma ancora di qualche grado sotto la media del periodo.

Ottobrata in arrivo nella prossima settimana

I principali modelli matematici sono abbastanza concordi nel vedere nella prossima settimana la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana con cieli soleggiati ed anche un netto aumento termico. Le temperature si porteranno nuovamente in media con quelle del periodo e localmente anche al di sopra, specie al Nord. Le massime torneranno a superare i 20°C in pianura con punte di 23-24°C in Sardegna. Classica ottobrata quindi quella della prossima settimana, ma vediamo di seguito cosa potrebbe accadere nella parte finale della settimana con una tendenza meteo a lungo termine.

