METEO – duro colpo alla PRIMAVERA, l’aria artico-continentale sta per riportare l’ITALIA nell’inverno

Cede l’anticiclone con prime piogge in arrivo già da questo weekend, previsioni meteo

Come anticipato nei giorni scorsi il campo di alta pressione che ha protetto il Mediterraneo e l’Italia sta migrando verso Nord. Troviamo infatti in queste ore valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa sulla Scandinavia. Le condizioni meteo del weekend si faranno dunque progressivamente più instabili e da domani in arrivo anche aria più fredda. Giornata di Sabato con piogge sparse sopratutto sulle Isole Maggiori, in serata peggiora anche sul Triveneto. Domenica condizioni meteo instabili sulle Alpi con neve in calo fin sotto i 1000 metri. Peggiora anche al Centro-Sud ma solo tra la sera e la notte si farà spazio anche la neve lungo l’Appennino fino a bassa quota.

Neve fino a quote molto basse e temperature in picchiata, giù di oltre 10 gradi

Mediterraneo centrale confermato come target del nucleo gelido anche dall’aggiornamento odierno del modello GFS. Temperature in picchiata con l’arrivo dell’aria artico-continentale anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori attuale. Previste tra Martedì e Mercoledì anomalie da 10 a 12 gradi al di sotto delle medie del periodo con maggiore esposizione dei versanti adriatici. Condizioni meteo instabili con fenomeni per lo più concentrati sui settori orientali della Penisola, ma con neve fino a quote molto basse se non di pianura.

Fase di maltempo molto intensa al Sud per il passaggio di una depressione dall’Atlantico

Sempre il modello GFS ci mostra per la seconda parte della prossima settimana il passaggio dal basso Atlantico di una profonda area depressionaria. Questa potrebbe approfondirsi sulle nostre regioni meridionali ed interagire con il nucleo di aria fredda in arrivo da est. Previste al momento condizioni meteo instabili o perturbate al Sud Italia dove non si escludono ad oggi anche temporali e nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.