METEO – EPIFANIA verso condizioni instabili, torna il MALTEMPO invernale sull’ITALIA con calo delle temperature

Meteo ancora anticiclonico in Italia

Il primo weekend del 2022 sta trascorrendo sul nostro Paese con condizioni meteo diffusamente stabili. La causa è da ricercare nella presenza di un vasto campo anticiclonico disteso dal nord Africa sin verso il centro Europa, determinando temperature insolitamente calde per il periodo. Tuttavia, i cieli non sono ovunque sereni ma nubi basse e dense foschie rendono il tempo grigio su molte regioni italiane. In particolare un’estesa copertura nuvolosa ha preso forma negli ultimi giorni sul Mediterraneo centro-occidentale, innescata dal contrasto tra le calde masse d’aria in risalita dal nord Africa con la superficie del mare più fredda. Nubi diffuse in particolare lungo tutto il versante tirreniche, Sardegna e medio-alto Adriatico. Nebbie sulla Val Padana, mentre splende il sole sui settori montuosi e collinari.

Da mercoledì cambia tutto, tornano le piogge sull’Italia

Meteo in peggioramento da mercoledì sull’Italia, torna il flusso Atlantico! Tutto confermato, il dominio anticiclonico è ormai agli sgoccioli con un graduale ritorno a condizioni meteo più invernali sul nostro Paese. L’anticiclone nel corso della prossima settimana si ritirerà verso ovest, favorendo il passaggio sull’Europa di impulsi instabili nord atlantici. Una saccatura transiterà sul centro Europa nella giornata di mercoledì 5 gennaio, raggiungendo anche il nord Italia dove sono attese piogge diffuse ed un crollo delle temperature. Dopo il caldo anomalo, tornerà la neve sulle Alpi fin sotto i 1000 metri.

Meteo Epifania tra nubi, piogge e neve in montagna

Meteo Epifania – La giornata del 6 gennaio vedrà condizioni meteo instabili sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Il passaggio di un centro di bassa pressione sul medio-basso Tirreno, determinerà fenomeni sparsi con temperature in decisa flessione per l’ingresso di correnti più fredde dal nord Europa. Epifania quindi con maltempo al centro-sud e calo delle temperature. Tornerà la neve lungo l’Appennino, fin sotto i 1000 metri tra Marche, Abruzzo e Romagna. Giornata più stabile sulle regioni settentrionali, seppur con temperature tipicamente invernali.