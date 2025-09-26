Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 26 Settembre
Meteo Torino – Ultime note di maltempo in città, con graduale miglioramento in arrivo nel Weekend: le previsioni

di Salvatore Russo

Il maltempo è ai ferri corti sul capoluogo piemontese, con miglioramento graduale in vista nel corso del Weekend: ecco le previsioni dei prossimi giorni

Previsioni meteo Torino, immagine di repertorio fonte ANSA.

Piogge e temporali si azionano sull’Italia

Piogge e temporali continuano ad azionarsi sull’Italia in particolare sulle aree più settentrionali dello stivale, coinvolgendo anche Torino, come vedremo, con neve sulle Alpi a partire dai 1.900/2.300 metri e solo localmente più in basso. L’instabilità si estende quest’oggi anche alla Sicilia, con fenomeni localmente anche intensi e con temperature che, mediamente, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo leggermente al di sotto della media di riferimento.

Previsioni meteo Torino oggi

La prima parte della giornata odierna è risultata mediamente perturbata, con qualche rovescio che ha accumulato al suolo un accumulo comunque debole di circa 3 millimetri. Potrebbero essere gli ultimi scampoli del maltempo: il resto della giornata è trascorso infatti con maggiore stabilità, nonostante i cieli perlopiù nuvolosi e questa situazione potrà confermarsi anche per tutta la serata corrente, differentemente da quanto avverrà in altre zone dello stivale. Le temperature, in questo contesto, a Torino, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e i +15°C di massima circa.

Nuvolosità in transito, ma con graduali schiarite, anche per domani

Graduali schiarite sono attese nella giornata di domani sabato 27 settembre a Torino, mentre l’instabilità provvederà ad azionarsi in altre zone del Paese. Cieli irregolarmente nuvolosi transiteranno sul capoluogo piemontese fino al mattino, per poi risultare da poco a parzialmente nuvolosi dal pomeriggio, con temperature che, in questo contesto, potranno subire un nuovo aumento nei valori massimi, a fronte della stazionarietà di quelli minimi.

Ulteriori schiarite in avanzamento per domenica

Ulteriori schiarite sono attese a Torino per la giornata di domenica 28 settembre, quando, ad eccezione del mattino che potrà essere caratterizzato temporaneamente dal transito di qualche innocuo passaggio nuvoloso, i cieli resteranno pressoché sereni in città, coerentemente con un graduale miglioramento atteso anche altrove. Le temperature, in questo caso, subiranno un’ulteriore diminuzione nei valori minimi, al netto persino dell’aumento di quelli massimi.

Salvatore Russo

