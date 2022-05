METEO – ESTATE al via tra ANTICICLONE e rischio instabilità, ecco la TENDENZA per GIUGNO

Anticiclone in affermazione sull’Italia

La primavera meteorologica sta giungendo al termine con la prima ondata di caldo fuori stagione che si appresta a raggiungere l’Italia. Un promontorio di matrice nord africana abbraccia l’Europa sudoccidentale, portando temperature massime fin sopra i +40°C sulla Spagna. Nel corso del weekend e l’avvio della prossima settimana il caldo estivo interesserà anche l’Italia, con temperature massime che sulla Pianura Padana, Sardegna, Puglia e localmente zone interne tirreniche toccheranno i +35°C. Tali valori risulteranno decisamente estivi ed al di sopra delle medie del periodo fino a 10°C, per la prima ondata di caldo dell’anno.

Tendenza meteo ultima settimana di maggio

Dopo un anticipo d’Estate tra il weekend e l’avvio della prossima settimana, il mese di maggio terminerà con ritorno dell’instabilità e possibile fase di maltempo. Un’onda ciclonica riuscirà a raggiungere il Mediterraneo centrale nel corso della prossima settimana, isolando in un secondo momento una goccia fredda a ridosso dell’Italia. Al nord torneranno forti temporali con fase di maltempo che potrebbe in parte coinvolgere anche il resto d’Italia nella seconda parte della prossima settimana. Temperature in deciso calo, tornando vicine ai valori medi per il periodo.

Estate al via con il mese di giugno

Meteo Estate – Il prossimo weekend potrebbe far registrare un nuovo aumento del campo barico, in seguito alla traslazione verso levante della goccia fredda attesa per la prossima settimana. Il miglioramento potrebbe essere solo momentaneo. Secondo il modello europeo ECMWF, l’anticiclone nord africano potrebbe tornare ad estendersi sull’Europa sudoccidentale tra la fine di maggio e l’avvio dell’Estate, posizionando i suoi massimi barici ad ovest dell’Italia. In tal modo la prima settimana del mese di giugno potrebbe essere caratterizzata da un flusso mediamente settentrionale sull’Italia, con meteo in nuovo peggioramento su parte del nord e ritorno dell’instabilità anche sulle regioni centro-meridionali.

CONTINUA A LEGGERE





Prosieguo di giugno tra anticiclone e correnti instabili sull’Italia

Estate meteorologica al via con il mese di giugno, ma che quest’anno sembrerebbe partita in anticipo stando alle temperature attese sul nostro Paese tra il weekend e l’avvio della prossima settimana. Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici, tuttavia, l’avvio di giugno appare ancora piuttosto incerto dal punto di vista meteorologico. Se la prima settimana estiva sembrerebbe quindi compromessa, il prosieguo del mese di giugno potrebbe risultare più stabile. Il modello europeo ECMWF, vedrebbe infatti anomalie bariche positive portarsi sull’Italia nel corso della seconda settimana del mese ed insistendo fino all’avvio di luglio. In tal modo la fascia anticiclonica dominerebbe lo scenario sul bacino del Mediterraneo centrale, per un prosieguo di giugno con molta probabilità in compagnia dell’alta pressione e con temperature superiori alle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

CONTINUA A LEGGERE

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.