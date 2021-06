METEO – ESTATE alla RISCOSSA pronto un SUPER ANTICICLONE con CALDO e BEL TEMPO, i dettagli

Tempo instabile ma in miglioramento (momentaneo) in serata

Le immagini satellitari coadiuvate con l’utilizzo di un radar meteorologico hanno evidenziato nella giornata odierna condizioni meteo decisamente instabili sulla nostra Penisola e ancora una volta nel corso del pomeriggio, quando sono esplosi i temporali sulle zone interne del Paese. Occasionalmente anche quest’oggi vi sono stati sconfinamenti fin sulle zone costiere, specie su Lazio e Campania. Il miglioramento che va profilandosi in serata sarà tuttavia solamente momentaneo, in atteso della formazione di nuovi temporali attesi per domani venerdì 11 giugno.

Nel weekend Italia divisa a metà tra sole e maltempo

Nel corso del prossimo weekend l’Anticiclone tornerà ad espandersi verso settentrione, andando ad interessare le regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, dove evidente sarà il miglioramento delle condizioni meteo con cieli perlopiù soleggiati. Diverso invece sarà il discorso per le regioni meridionali a causa della persistenza di una circolazione depressionaria sul settore balcanico, con i temporali che continueranno ad essere protagonisti (scopri in quali zone).

Inizio prossima settimana in compagnia dell’Alta pressione

Notizie confortanti in arrivo per gli amanti della bella stagione e del caldo estivo. I principali centri di calcolo si stanno allineando verso un ritorno in grande stile dell’Alta pressione di matrice africana, che porterà quindi un generale miglioramento delle condizioni meteo e non solo: anche le temperature appariranno in sensibile aumento. Questo interesserà da lunedì 14 giugno anche le regioni meridionali, dove fino al giorno prima qualche temporale localizzato interesserà comunque i settori interni, ma vediamo fino a quando.

