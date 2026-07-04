Meteo – Isolati temporali pomeridiani tornano per il prosieguo del Weekend, ecco dove

Tempo stabile e asciutto in tutta Italia

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo avvolgono interamente la nostra Penisola, con cieli complessivamente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, dopo i rovesci isolati che, fino alle primissime ore della mattinata, hanno coinvolto le aree tirreniche di Sicilia e Calabria. L’Alta pressione di matrice afroazzorriana torna infatti protagonista sull’intero bacino del Mediterraneo centro-occidentale, provocando, tra l’altro, anche un lieve e nuovo aumento delle temperature rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con generale stabilità e bel tempo persistenti

L’evoluzione sinottica prevista per le prossime ore sul Mediterraneo centro-occidentale non evidenzierà variazioni significative, con l’Anticiclone che continua a rimanere protagonista sullo scenario meteorologico italiano e non solo, con cieli che resteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve e nuovo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend con persistenza dell’Anticiclone

Il prosieguo del Weekend potrà caratterizzarsi verosimilmente con la persistenza e la stazionarietà dell’Anticiclone afroazzorriano su tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, questo assicurerà ancora condizioni meteo di prevalente stabilità e bel tempo, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tuttavia, tornerà a svilupparsi qualche isolata eccezione pomeridiana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolati temporali pomeridiani sulle Alpi nordorientali e sull’Appennino Tosco-Emiliano

Isolati temporali pomeridiani si svilupperanno nella giornata di domani domenica 5 luglio sulle Alpi nordorientali e sull’Appennino Tosco-Emiliano, con fenomeni occasionalmente anche intensi e che comunque progrediranno verso un esaurimento entro sera. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, rimanendo leggermente oltre la media di riferimento, con caldo estivo, ma senza eccessi.

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