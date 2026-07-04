Meteo – Generale stabilità e bel tempo in Italia anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia
Stabilità e bel tempo avvolgono la nostra Penisola fin da questa mattina, a seguito di qualche rovescio residuale che ha interessato le aree tirreniche della Sicilia e della Calabria nelle prime ore della notte. L’Alta pressione di origine afroazzorriana torna ad affermarsi sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e nuovo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Maltempo scivola via verso est
Il fronte di maltempo che ha investito diversi settori del nostro Paese nei giorni precedenti, con fenomeni localmente anche violenti, ha definitivamente abbandonato l’Italia a causa dello scivolamento verso est del cavo perturbato che l’ha innescato. L’Alta pressione, pertanto, assume il ruolo di assoluta protagonista sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con clima che per ora resta estivo senza eccessi.
Prossime ore con stabilità e bel tempo in Italia
Le prossime ore vedranno condizioni meteo di stabilità e bel tempo perdurare sull’Italia grazie agli effetti del suddetto Anticiclone afroazzorriano in pieno controllo del Mediterraneo centro-occidentale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, infatti, i cieli in serata resteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto il territorio nazionale.
Clima estivo senza eccessi
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentiranno pertanto degli effetti di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana che, sotto il profilo termico, confermerà mediamente un lieve e ulteriore aumento delle temperature rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, che finiscono per attestarsi già leggermente oltre la media di riferimento, ma con caldo estivo che, al momento, non presenterà particolari eccessi.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.