METEO ESTATE – Guasto della STAGIONE a breve, arriva la PERTURBAZIONE di metà LUGLIO in ITALIA

Lo scorso giovedì sul nord Italia si sono verificate condizioni di forte maltempo: i temporali che si sono sviluppati già nelle ore mattutine hanno manifestato forti grandinate, raffiche di vento lineare e qualche tromba d’aria . Già nel mattino una grandinata di grosse dimensioni si è manifestata tra la provincia di Biella, Novara , fino a coinvolgere il Varesotto. Nelle ore pomeridiane non sono mancate le segnalazioni di fenomeni tornadici, come quello avvenuto nella provincia di Cuneo . Grandine di chicchi oltre i 10 centimetri di diametro ha flagellato i quartieri meridionali della città di Milano. Il quadro meteorologico potrebbe riproporsi nel mezzo della prossima settimana, quando una depressione atlantica andrà a scivolare sul nostro territorio.

Sull’Italia questo fine settimana non si sono registrati particolari fenomeni meteorologici, grazie al contributo di un piccolo promontorio d’alta pressione . Nel corso delle ore pomeridiane si potrà manifestare qualche rovescio tra Triveneto e Friuli, con sporadici fenomeni temporaleschi. Altrove i cieli continueranno a splendere, con valori termici previsti in rialzo in giornata su tutto lo stivale. Stiamo per avvicinarci al secondo break del mese di luglio , quando lo scorso giovedì abbiamo vissuto il primo severo peggioramento che ha dato adito a fenomenologia di elevata intensità .

Focus maltempo per la prossima settimana

Prevista dunque come ampiamente anticipato, una nuova fase di severo maltempo sull’Italia per la metà del mese di luglio: da martedì questa figura barica stazionerà sul nostro paese, passando dapprima per le regioni del nord-ovest; poi piogge e temporali raggiungeranno gran parte del centro-nord nella giornata di martedì; al momento non si escludono nubifragi e grandinate. Nel corso della giornata di mercoledì piogge e temporali si rinnoveranno ancora sulle regioni settentrionali, mentre tempo più asciutto ma con temperature in decisa flessione interesserà il resto d’Italia. I fenomeni si estenderanno parzialmente anche alle regioni meridionali Peninsulari da giovedì, ponendo definitivamente la parola fine al caldo intenso. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti meteo.