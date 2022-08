METEO – ESTATE in STAND-BY, si apre parentesi di MALTEMPO anche intenso in ITALIA con possibili NUBIFRAGI: i dettagli

Italia spaccata a metà tra il caldo e i temporali

Nella giornata odierna assistiamo ad un quadro meteorologico spaccato a metà sulla nostra Penisola: da una parte, infatti, il nord Italia che risente dall’avanzamento di un cavo perturbato di natura atlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali, con la riattivazione di piogge e temporali localmente anche intensi; dall’altro il centro-sud, alle prese con un richiamo di correnti subtropicali dai settori nordafricani provocato proprio dall’avvicinamento del predetto cavo perturbato, con caldo intenso, spesso afoso, e condizioni meteo di generale stabilità.

Prossime ore ancora maltempo al nord

Nel corso delle prossime ore e dunque nella serata odierna il quadro meteorologico fin qui presentato subirà una sostanziale conferma, con gli effetti delle correnti perturbate che continueranno a manifestarsi su alcune zone delle regioni settentrionali, con fenomeni più intensi e organizzati attesi sui settori nordoccidentali (scopri di più) e il caldo intenso con generale stabilità che continuerà invece ad abbracciare l’intero centro-sud.

Estate in stand-by nei prossimi giorni

La perturbazione continuerà la sua corsa verso la nostra Penisola e nei prossimi giorni metterà in stand-by l’estate: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo odierno aprirà una parentesi perturbata che interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, mentre quelle meridionali rimarranno maggiormente al riparo con un calo delle temperature che coinvolgerà in ogni caso tutti.

Possibili nubifragi

Da oggi e fino ad almeno la giornata di venerdì 19 agosto le condizioni meteo sulla nostra Penisola risulteranno spesso perturbate soprattutto, come scritto in precedenza, sulle regioni centro-settentrionali, dove sono attese piogge e temporali anche localmente intensi e a carattere di nubifragio, specie sui settori più occidentali. Un calo delle temperature tanto più marcato quanto più intensi saranno i fenomeni sarà associato al passaggio del maltempo, per l’appunto. Il sud apprezzerà comunque un calo termico dovuto all’ingresso di correnti più fresche ad alta quota nel Mediterraneo centrale, ma con poche piogge che colpiranno in maniera prevalentemente isolata Campania e Puglia.

