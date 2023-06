Meteo – Estate in tilt nella prima parte, con temporali e piogge a ripetizione. Ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

La prima settimana di giugno inizia con condizioni meteo instabili o a tratti anche perturbate. Situazione sinottica che vede infatti una blanda saccatura in quota transitare sul Mediterraneo centrale. Acquazzoni e temporali sparsi li troviamo in queste prime ore del giorno sulle regioni di Nord-Est, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Tra pomeriggio e sera poche variazioni con condizioni meteo ancora instabili su buona parte dell’Italia fenomeni più intensi su Triveneto e zone interne del Centro.

Previsioni meteo per oggi 5 Giugno

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 5 Giugno: Al Nord: Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, intense tra Romagna e Veneto. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali. In serata ancora precipitazioni su tutti i settori, più asciutto sulla Liguria. Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali, intensi in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con isolate piogge su Basilicata, Calabria e Isole Maggiori e asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo instabile con residue piogge su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove.

Maltempo sulla Capitale: nella notte allagamenti sul Municipio X

Il transito della goccia fredda ha permesso la formazione di una linea di temporali molto intensa tra stanotte e stamattina sul Municipio X della Capitale: tra Ostia e l’Infernetto si è abbattuto un nubifragio che ha fatto registrare accumuli pluviometrici tra 70 e 90 millimetri (fonte Meteo Lazio). Su quest’area segnalati svariati allagamenti, in particolar modo delle strade più depresse. Nei prossimi giorni non mancheranno ancora temporali a sviluppo pomeridiano, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prossimi giorni con instabilità ancora protagonista e temporali diffusi

Prima settimana di giugno che vedrà ancora un campo di alta pressione nei pressi delle Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Tra Europa centrale e Mediterraneo troviamo ancora una lacuna barica la quale favorirà condizioni meteo instabili nei prossimi giorni con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Sotto il profilo delle temperature invece avremo valori in linea con le medie del periodo almeno fino al prossimo weekend.

Tendenza meteo: seconda decade di giugno ancora molto movimentata?

Mese di giugno che secondo i principali modelli stagionali potrebbe essere piuttosto piovoso per l’Italia e con temperature tutto sommato intorno alle medie. Per quanto riguarda la seconda decade del mese diversi modelli mostrano una situazione meteo ancora piuttosto movimentata. L’alta pressione potrebbe si rafforzarsi ma i suoi massimi potrebbero spesso essere sbilanciati a latitudini più settentrionali con il Mediterraneo ancora crocevia di gocce fredde.

