Sole e caldo in Italia grazie all’estate settembrina. Temperature oltre i +30 gradi su queste città.

ESTATE SETTEMBRINA al via con caldo e temperature anche oltre i +30 gradi su queste città, 9 settembre 2018 – Ritorno dell’estate in questa seconda settimana di settembre con condizioni meteo stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia ma anche temperature in aumento con clima caldo su molte città. Tra Lunedì e Mercoledì avremo un aumento della pressione sul Mediterraneo con un contributo africano che ci riporterà in piena estate. Domani, Lunedì 10 settembre, valori fino a +30 gradi su Torino, Milano e Bologna. Punte anche di +31/32 gradi su Firenze, Roma e Viterbo. Nella giornata di Martedì valori in ulteriori aumento con punte di +30/32 gradi sulla Pianura Padana e fino a +33 gradi nelle zone interne del Centro specie su Toscana e Lazio. Valori meno elevati al Sud ad eccezione della Sardegna dove nelle zone interne si potranno anche superare i +34 gradi. Temperature senza variazioni anche Mercoledì con valori tipici di luglio più che di settembre. Ma fino a quando durerà il caldo? […]