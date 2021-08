METEO – ESTATE sul filo del rasoio: fine AGOSTO in compagnia di TEMPORALI e possibile ARIA FRESCA

Condizioni meteo in Italia, ecco quanto sta accadendo

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo ormai giunti alle battute finali della stagione estiva, che sta vedendo l’arrivo di aria più instabile di matrice atlantica a rottura della stabilità che ha regnato in maniera indiscussa nell’ultimo periodo sul nostro territorio. Si denota la presenza di maggiore nuvolosità sulle regioni del nord-ovest, mentre al centro-sud i cieli risultano pienamente sereni. Dalla giornata di domani avremo maltempo in arrivo su tutto il territorio, grazie ad un innalzamento dell’anticiclone azzorriano fin sui paesi della Gran Bretagna. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna!

Possibile instabilità sulle Alpi ma anche sui rilievi del meridione

Meteo – Come anticipato quest’oggi avremo ancora stabilità e beltempo sulle regioni del centro e del sud. Da segnalare al nord la formazione di temporali nel corso del pomeriggio, che potranno dare adito a rovesci in estensione fin verso le pianure del nord-est (specie tra Trentino, Veneto e Friuli). Attesi inoltre locali rovesci anche sull’Appennino meridionale tra Calabria e Sicilia, con fenomeni limitati alle zone interne. Giornata complessivamente calda, con temperature che localmente potranno raggiungere i 37°C specie sulle aree più assolate del centro-nord. Nel prossimo paragrafo capiamo meglio cosa potrebbe accadere nella settima seguente di agosto.

Circolazione instabile per l’ultima settimana di agosto

Meteo settimana – Tra lunedì e martedì le regioni del centro-nord saranno influenzate da una lunga saccatura d’aria fresca che dal comparto scandinavo si estenderà trasversalmente raggiungendo l’Italia. Da segnalare la formazione di temporali anche su Umbria, Marche e Toscana in questo frangente. Possibili fenomeni estesi alle zone interne del meridione tra martedì e mercoledì. Non sono da escludersi rovesci e acquazzoni anche sulle coste adriatiche in questo frangente. Evoluzione piuttosto delineata dai principali modelli matematici, che sembrerebbero concordare per una lunga fase perturbata per le ultime battute del mese in corso.

