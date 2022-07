METEO – ESTATE verso il ritorno del CALDO ROVENTE con punte di oltre +40°C, i dettagli

Circolazione settentrionale in attenuazione sull’Italia

Le condizioni meteo sull’Italia sono ancora influenzate da una residua circolazione settentrionale, pilotata da una saccatura presente sull’est Europa ed in scorrimento sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Nel corso del weekend ed inizio settimana le temperature si manterranno quindi attorno alle medie del periodo, mentre qualche disturbo potrà rinnovarsi sui settori interni ed adriatici tra lunedì e martedì per infiltrazioni in quota di masse d’aria più fresche in transito sui Balcani.

Estate verso una nuova intensa ondata di caldo sull’Europa

L’Estate andrà incontro ad una nuova fase anomala nel corso dei prossimi giorni, con il ritorno dell’anticiclone nord africano. I principali centri di calcolo sono allineati sull’arrivo ad iniziare dalla Penisola Iberica e Francia di una bolla d’aria bollente in risalita dal Marocco, con valori in libera atmosfera che ad 850 hPa raggiungeranno addirittura i +28°C entro il prossimo weekend. Per la Francia si tratterebbe di valori fino a 15/17°C al di sopra delle medie del periodo. In tal modo le colonnine di mercurio si porteranno sulla soglia dei +40°C già nel corso della giornata di giovedì 14 luglio, con picchi fino a +44/+45°C tra il sud della Spagna e del Portogallo. Il sopraggiungere di una goccia fredda a largo del Portogallo, piloterà la bolla d’aria calda verso nordest nel corso del prossimo weekend, con temperature massime attese di oltre +40°C su gran parte della Francia, ma con punte fino a +45/+46°C sui settori centro-meridionali. Caldo quindi anomalo ed eccezionale in arrivo sull’Europa sudoccidentale, con molti record, anche assoluti, che potrebbero essere registrati.

Caldo africano non risparmierà l’Italia

Meteo Estate – L’avvio della prossima settimana vedrà l’Italia ancora interessata da una circolazione settentrionale, alimentata dalla presenza di una vasta area depressionaria in azione tra l’est Europa ed i Balcani. L’aumento termico sarà quindi inizialmente contenuto, ma a partire dalla giornata di giovedì anche l’Italia verrà raggiunta dalla bolla d’ara calda in risalita dal nord Africa. Le colonnine di mercurio saliranno sensibilmente ad iniziare dal nord Italia, Toscana, Umbria e zone interne della Sardegna dove si potranno raggiungere già i +38/+40°C. Da venerdì le temperature roventi si estenderanno anche al resto d’Italia con valori massimi che si porteranno diffusamente oltre i +35°C con punte sulla Pianura Padana, Umbria e zone interne della Toscana fino a +40/+41°C. Ondata di caldo anomala in arrivo sull’Italia, ma quanto durerà? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Luglio verso un finale bollente!

Secondo gli odierni aggiornamenti dei principali modelli matematici, l’ondata di caldo in arrivo potrebbe durare dai 10 ai 15 giorni. Al momento è ancora prematuro andare oltre il prossimo weekend, stante la distanza temporale ancora considerevole, ma al momento i principali modelli matematici propendono per un’ulteriore accentuazione del caldo, con punte massime che potrebbero addirittura sfiorare i +45°C tra il 17 ed il 19 luglio e con caldo che potrebbe insistere sull’Italia anche per la prima parte della terza decade. Al momento i valori più elevati sono previsti al centro-nord e Sardegna. Rimanete aggiornati!

