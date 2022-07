METEO – intensa ondata di CALDO in vista entro metà LUGLIO sull’Europa, interessata anche l’ITALIA

Alta pressione in rinforzo ad ovest, depressione attiva sull’Europa orientale

Attuale situazione sinottica che vede un campo di alta pressione in rimonta verso l’Europa occidentale mentre una circolazione depressionaria è attiva tra Scandinavia ed Europa orientale. Italia che si troverà nel mezzo con condizioni meteo che saranno ancora localmente instabili. Caldo in aumento ma almeno fino a metà settimana nella norma su buona parte della Penisola. Condizioni meteo che potrebbero cambiare entro metà mese quando di profila una nuova intensa ondata di caldo.

Temperature in aumento ma anche qualche temporale nei prossimi giorni

Giornata odierna che vedrà condizioni meteo in prevalenza asciutte in Italia, qualche temporale tra pomeriggio e sera potrà comunque interessare le Alpi orientale con sconfinamenti verso le pianure del Friuli. Qualche acquazzone e temporale in più dal pomeriggio di domani soprattutto su arco alpino, Appennino settentrionale e zone interne del Centro, fenomeni in movimento poi verso le coste del medio-alto Adriatico. Tra Martedì e Mercoledì qualche temporale nelle zone interne del Centro-Sud poi netto miglioramento meteo.

Caldo africano che dovrebbe tornare alla carica da metà settimana, ecco dove

Nella seconda metà della settimana un promontorio africano dovrebbe risalire verso la Penisola Iberica e poi sull’Europa occidentale portando anomalie positive di temperatura anche di 10-12 gradi. Condizioni meteo più asciutte e clima via via più caldo anche in Italia, specie sulle regioni del Centro-Nord dove le temperature saliranno fino a 5-6 gradi sopra media. Entro il terzo weekend di luglio un’intesa ondata di caldo africano potrebbe coinvolgere quasi tutta l’Europa.

CONTINUA A LEGGERE​

Intensa ondata di caldo entro il prossimo weekend, possibili record

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano da qui al terzo weekend di luglio un crescendo del caldo su tutta l’Europa, Italia compresa. Situazione sinottica che vedrà nella seconda metà della settimana l’elevazione di un promontorio africano sull’Europa occidentale. Questo porterà condizioni meteo stabili unite ad un forte aumento delle temperature. Anche se la distanza temporale è ancora elevata per il prossimo weekend diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura fino a 15 gradi su gran parte dell’Europa centro-occidentale. Non esclusi dunque al momento record di caldo su nazioni come Francia, Italia e Germania.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.