METEO ITALIA – Alta pressione con TEMPERATURE in AUMENTO, ma senza eccessi fino a metà settimana

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto europeo è caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre disteso dal vicino Atlantico sino all’Europa occidentale, posizionando i suoi massimi pressori pari a 1027 hPa tra Regno Unito e nord della Francia. Una saccatura depressionaria è distesa tra Scandinavia e Penisola Ellenica. In tale assetto sinottico l’Italia si ritrova influenzata da entrambe le figure bariche, quindi con tempo mediamente stabile grazie all’anticiclone delle Azzorre, ma con circolazione ancora settentrionale che contiene l’aumento termico. Dalla seconda parte della settimana, tuttavia, tornerà il grande caldo!

Meteo domenica: tempo mediamente stabile con temperature estive

Il weekend proseguirà con condizioni meteo gradevoli sull’Italia. Il transito di correnti più asciutte in quota e la presenza dell’anticiclone ad ovest dell’Italia, garantiranno una giornata di domenica mediamente stabile da nord a sud. Tanto sole al mattino si osserverà sul nostro Paese, salvo innocui addensamenti sul Triveneto e coste di Campania e Sicilia settentrionale. Nel corso delle ore pomeridiane e serali la situazione meteo rimarrà sostanzialmente immutata con innocui addensamenti in transito sul Triveneto e rilievi del sud Italia, mentre il sole splenderà sul resto del Paese. Venti settentrionali in attenuazione, mentre le temperature massime raggiungeranno i +31/+33°C sulla Pianura Padana, Sardegna e zone interne tra Toscana ed Umbria.

Avvio di settimana con qualche disturbo in più, poi torna il gran caldo

Meteo Italia – Nel corso della prima parte della prossima settimana l’Italia sarà ancora esposta ad una circolazione settentrionale, ritrovandosi sul bordo orientale del campo altopressorio. Qualche disturbo in più potrà giungere in particolare lungo l’Arco Alpino e Prealpi, ma anche sui settori interni del centro-sud. Acquazzoni e temporali che nella giornata di martedì potranno sconfinare occasionalmente sino a ridosso delle coste del medio-basso Adriatico e della Romagna. Mercoledì ulteriore aumento del campo barico stabilizzerà il tempo su tutta l’Italia, salvo residui disturbi a ciclo diurno sulla Calabria. Le temperature torneranno gradualmente a salire, specie sui settori occidentali del Paese dove le massime potranno entro mercoledì toccare localmente i +33/+35°C, specie sulla Pianura Padana occidentale, Sardegna e zone interne tra Umbria e Toscana. A seguire nuova intensa ondata di caldo con temperature che potrebbero ed in alcuni casi valicare la soglia dei +40°C. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Fiammata africana da giovedì sull’Italia, si torna verso i +40°C!

L’anticiclone nord africano, alimentato da masse d’aria roventi in risalita dall’entroterra sahariano, tornerà ad espandersi nella seconda parte della prossima settimana sulle basse latitudini europee, coinvolgendo anche l’Italia. Isoterme in libera atmosfera alla quota di 850 hPa attese oltre i +20°C già dalla giornata di venerdì 15 luglio, ma in ulteriore aumento nel prossimo weekend quando si raggiungeranno i +25°C al centro-nord. Le temperature massime tenderanno a salire rapidamente da giovedì, toccando i +40°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna e medio Tirreno, ma con picchi fino a +41/+42°C nel corso del prossimo weekend. Secondo gli aggiornamenti odierni dei centri di calcolo l’ondata di caldo potrebbe essere piuttosto duratura, prolungandosi probabilmente almeno fino al 25 luglio, con valori di +40°C da nord a sud e possibili nuovi record. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.