Meteo – Fase perturbata in arrivo in Italia, con maltempo ma non per tutti, con clima freddo nella notte: i dettagli

Maltempo torna a colpire l’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano nella giornata odierna il ritorno del maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci sparsi sull’Italia e neve a quote medie su Alpi e Prealpi cuneesi e Appennino Tosco-Emiliano. Le correnti più fresche fanno sì che nelle aree non interessate dall’instabilità, il clima risulti comunque tipico del periodo e pertanto tardoautunnale.

Prossime ore ulteriore peggioramento

Un ulteriore peggioramento è atteso sulla nostra Penisola nelle prossime ore, grazie allo spostamento verso meridione del vortice depressionario che causerà, quindi, l’estensione del maltempo verso sud (scopri dove). Le condizioni meteo sono invece attese in miglioramento al settentrione, con persino qualche schiarita. Le temperature inoltre non subiranno variazioni significative rispetto a quanto osservato nelle 24 ore precedenti.

Maltempo nei prossimi giorni

I prossimi giorni continueranno peraltro ad essere caratterizzati da frequente maltempo, che tuttavia non interesserà tutti i settori del Paese: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il persistente afflusso di correnti più umide e instabili di natura nordatlantica dovuto ad una lacuna barica presente sul bacino del Mediterraneo assicureranno una fase perturbata per alcune aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e rovesci soprattutto al sud, venerdì interessati i settori centrali

Nel corso dei prossimi giorni la fase perturbata riguarderà principalmente i settori meridionali della nostra Penisola e, al più, il medio versante adriatico, con coinvolgimento anche delle Isole Maggiori. Nella giornata di venerdì 2 dicembre peraltro il maltempo potrà spostarsi sui settori centrali, colpendo in primis il Lazio con fenomeni mediamente moderati. Il clima risulterà spesso freddo soprattutto nelle ore notturne a causa del continuo afflusso di correnti più fresche provenienti dalle latitudini più settentrionali.

