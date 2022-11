Meteo – Vortice depressionario in azione sul Mediterraneo, pioggia e neve in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

A seguito di una breve pausa dal maltempo in un contesto comunque localmente perturbato nella giornata di ieri, le condizioni meteo sono tornate a peggiorare sul nostro Paese a causa dell’apertura di un corridoio di correnti umide di natura nordatlantica. A tale peggioramento si accompagna aria piuttosto fredda, in grado di portare nevicate a quote medie (500/800 metri) sulle Alpi e Prealpi cuneesi e sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Lacuna barica sul Mediterraneo centrale

Tale situazione sinotticamente è spiegabile attraverso la mancanza dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo, che permette l’afflusso persistente di correnti più umide e instabili di natura nordatlantica. La seconda parte di novembre, dopo una prima parte piuttosto deludente e un ottobre del tutto anomalo, è rientrato maggiormente nella ‘normalità climatica’ dal punto di vista termico, mentre non sono mancati eventi estremi dal punto di vista precipitativo, emblematico il caso di Ischia. Le temperature infatti si sono spesso attestate intorno alla norma del periodo se non addirittura in alcuni casi al di sotto.

Prossime ore ulteriore peggioramento sull’Italia

Se fino a questo momento le condizioni di maltempo hanno interessato la nostra Penisola solamente in maniera isolata o al più sparsa, nelle prossime ore e dunque nella serata odierna, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’Italia attende un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Ciò si tramuterà nell’estensione dell’instabilità che, come vedremo nel prossimo paragrafo, abbraccerà parte del sud, al netto di un miglioramento al settentrione.

CONTINUA A LEGGERE.

Rovesci su settori jonici (eccezion fatta per la Puglia) e Sardegna tirrenica

Nel corso delle prossime ore pertanto il maltempo si estenderà sui settori jonici del Paese eccezion fatta per la Puglia, con fenomeni perlopiù sparsi e localmente possibilmente intensi, così come sulla Sardegna tirrenica. Attese nevicate sull’Appennino calabrese a partire dai 1.300/1.500 metri. Possibile anche qualche rovescio sulle Marche, specie meridionali, con fiocchi intorno ai 1.200 metri. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte con temperature che non subiranno variazioni rilevanti rispetto alle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.