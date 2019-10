METEO – FEBBRAIO 1929, cronistoria di un crudo INVERNO, RIGIDO e NEVOSO, i dettagli

Tuffiamoci nel passato

In questo momento di stallo meteorologico nel nostro Paese, dove l’Alta pressione è padrona non solo dell’Italia, ma di tutta l’area mediterranea centro-occidentale, facciamo un nuovo tuffo nel passato, cimentandoci in uno dei inverni più freddi registrati dal tempo fino ad oggi. Ancora oggi viene infatti annoverato e venerato dagli amanti del freddo e della neve come fosse una divinità, andiamo a vedere di quale inverno stiamo parlando.

Inverno 1928-1929, freddo glaciale sull’Europa

Stiamo ovviamente parlando dell’inverno 1928-1929 in cui rientra a pieno la famosa ondata di freddo avuta in Europa nel febbraio 1929. Molti nostri genitori, magari appassionati di eventi estremi, se lo son fatto raccontare o lo avranno sentito raccontare dai loro nonni, perché fu un inverno in cui si registrarono ondate di freddo reiterate non solo sul nostro Paese, ma anche in tutto il vecchio continente. Noi ci concentreremo “solamente” sull’ondata di febbraio, la più famosa.

Configurazione barica 13 febbraio 1929

Sulla base delle ricostruzioni fatte, la configurazione barica del 13 febbraio 1929 conta di un Anticiclone di blocco che dalle Isole Azzorre si estende fin sulla Scandinavia con massimi pressori fino a 1040hPa, favorendo la discesa di aria molto gelida di origine polare continentale che dalle steppe siberiane si diresse verso l’Europa e verso l’Italia. L’ondata fu storica non solo per la sua portata, con una -24°C alla quota di 850hPa (circa 1300 metri) a ridosso delle Alpi, ma anche per la sua durata: quell’inverno infatti, fu un continuo susseguirsi di ondate fredde, come già scritto nel precedente articolo.