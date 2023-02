Meteo – Febbraio verso il ritorno di freddo e possibile neve fino in pianura

Weekend al via con tempo stabile, ma sono in arrivo fredde correnti artiche

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Primo weekend del mese di febbraio al via con meteo mediamente stabile sull’Italia, salvo qualche nube di passaggio al sud, Sardegna, tra Umbria e Toscana nonché sul basso Veneto. Nel corso del pomeriggio, ma ancor più dalla sera, deboli nevicate potranno addossarsi tra Abruzzo orientale e Molise, con fiocchi a partire dai 1300-1400 metri in calo sin verso i 700-800 metri dalla prossima notte, mentre qualche acquazzone transitare tra Salento e Calabria. Correnti fredde artiche raggiungeranno il nostro Paese tra la serata odierna e la giornata di domenica, dando il via ad una nuova fase invernale con freddo ed episodi nevosi a bassissima quota!

Febbraio verso un periodo con freddo intenso e neve localmente sino alle pianure

Dopo un momentaneo rialzo termico, specie nei valori diurni, avvenuto negli ultimi giorni, l’Italia ripiomberà in pieno Inverno nel corso della prossima settimana. L’anticiclone delle Azzorre si è disteso dal medio Atlantico verso la Scandinavia, con valori barici al suolo fino a 1049 hPa sul Golfo di Biscaglia, mettendo in “moto” sul suo fianco orientale fredde correnti verso l’Europa meridionale. Correnti artiche marittime in arrivo tra stasera e domani, con contributo continentale nella prima parte della prossima settimana, determineranno un crollo delle temperature da nord a sud, portandosi al di sotto delle medie stagionali. Freddo che si farà sentire su tutte le regioni; pochi i fenomeni attesi, ma che potranno risultare nevosi fino ai settori di pianura sul Piemonte ed a ridosso delle coste sui settori adriatici.

Ondata di freddo fino al prossimo weekend

Meteo Febbraio – Secondo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, l’ondata di freddo in arrivo sull’Italia potrebbe durare fino a venerdì 11 febbraio. L’apice a scala nazione dell’ondata di freddo, grazie ad un contributo artico-continentale, quindi masse d’aria molto fredde anche nei bassi strati, dovrebbe raggiungersi tra lunedì e martedì, quando i valori massimi si manterranno diffusamente al di sotto dei +10°C, fatta eccezione per le due Isole Maggiori . Temperature che risulteranno al di sotto delle medie del periodo localmente anche di 6-8°C, fino a 10°C sui settori montuosi. Freddo che si manterrà intenso al centro-nord fino alla giornata di giovedì, mentre al sud ed Isole si registrerà un graduale addolcimento termico, per la risalita di masse d’aria dai quadranti meridionali, richiamate da due centri di bassa pressione previsti in formazione a sud della Sicilia ed a ridosso delle Baleari. Nel complesso la prossima settimana vedrà quindi tutta l’Italia con temperature inferiori alle medie del periodo, mentre i fenomeni saranno piuttosto scarsi stante il tipo di massa d’aria in arrivo, molto fredda, ma secca; faranno eccezione probabilmente solo le due Isole maggiori e la bassa Calabria, dove le precipitazioni potrebbero risultare abbondanti per via della formazione di ciclogenesi tra Baleari e Mar di Sicilia. Prima decade di febbraio con freddo e neve, ma come potrebbe terminare la stagione invernale? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Seconda parte di febbraio più stabile e mite, ma poi occhio ai colpi di coda dell’Inverno

Come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per il lungo termine, ma solo una tendenza probabilistica. Al momento secondo l’emissione probabilistica del modello europeo, dopo l’ondata di freddo potrebbero tornare condizioni meteo più stabili e miti sull’Italia. Geopotenziali superiori alle medie del periodo sono infatti previsti tra il 13 ed il 20 febbraio tra il bacino del Mediterraneo e l’Est Europa, mentre inferiori tra Groenlandia ed Atlantico settentrionale. In tal modo l’Italia potrebbe essere interessata da un periodo stabile e mite che potrebbe prolungarsi sino alla prima parte della terza decade del mese. Inverno quindi che da metà febbraio potrebbe andare incontro ad un brusco stop. Venti zonali a 10 hPa, tuttavia, sono previsti in deciso rallentamento nel corso delle prossime settimane, a causa di possibili flussi di calore in risalita dalla troposfera; in tal modo il vortice polare potrebbe indebolirsi proprio nell’ultima parte del mese di febbraio, con possibili colpi di coda dell’Inverno tra fine febbraio e marzo. Rimanete aggiornati!

