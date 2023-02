Meteo Italia – correnti fredde orientali in arrivo, crollo delle temperature e possibile neve a bassa quota

Weekend sul bordo dell’alta pressione ma aria fredda pronta a fare il suo ingresso

Primo weekend di febbraio che parte con condizioni meteo per lo più stabili in Italia. Un robusto anticiclone delle Azzorre si espande infatti sull’Europa occidentale interessando anche il Mediterraneo. Prossime ore con clima relativamente mite specie al Nord dove a causa dei venti di caduta le temperature potrebbero localmente raggiungere i +20 gradi. Situazione del tutto temporanea in quanto Domenica ecco arrivare aria molto fredda con conseguente crollo delle temperature.

Temperature: al momento sopra media ma con consistente e duraturo calo in vista

Come anticipato, condizioni meteo stabili e temperature sopra media caratterizzeranno la prima parte di questo weekend. Anomalie positive al momento fino a 4-6 gradi con punte anche maggiori al Nord-Ovest. Già nel corso della prossima notte drastico calo termico specie lungo i settori Adriatici con valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie. Condizioni meteo localmente instabili su queste zone con neve a bassa quota. Temperature che nella prima parte della settimana risulteranno sotto media su tutta l’Italia anche di 8-10 gradi.

Neve a bassa quota possibile sull’Italia ma previsione molto delicata

Un primo passaggio instabile dovremmo averlo proprio entro la prossima notte con fenomeni su medio Adriatico e Sud e neve fin verso gli 800-900 metri. Tra Domenica e Lunedì invece condizioni meteo instabili soprattutto sulla Sardegna dove avremo i fenomeni più consistenti con neve sui rilievi. Non esclusa qualche precipitazione anche sul Piemonte con neve soprattutto a ridosso delle Alpi fino a quote basse. Nella prima parte della settimana il maltempo dovrebbe interessare soprattutto le Isole Maggiori e i settori Adriatici con neve a quote collinari.

Tendenza meteo: aria fredda che potrebbe affluire fino al prossimo weekend

Prima decade di febbraio che secondo i principali modelli sarà all’insegna del freddo, a tratti anche gelo viste le temperature in ingresso e il tipo di massa d’aria d’estrazione continentale. Il freddo non ci abbandonerà probabilmente fino al prossimo weekend e attenzione a qualche blanda goccia fredda in quota in scorrimento all’interno di questo flusso freddo orientale, potrebbe portare sorprese nevose fino a quote molto basse. A seguire l’evoluzione meteo è molto incerta con diversi modelli che propongo la ripresa dei flussi da ovest.

