Meteo – Weekend al via con tempo mediamente stabile, ma sono in arrivo fredde correnti artiche!

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta area altopressoria distesa dal vicino Atlantico alla Scandinavia, posizionando i massimi di geopotenziale tra Spagna, Francia e La Manica. In tal modo il flusso umido principale scorre al di sopra del 50°N, mentre una vasta saccatura artica tende ad estendersi dalla Russia verso i Balcani. In Italia permane ancora una situazione altopressoria con valori barici al suolo fino a 1025 hPa, ma in indebolimento sul fianco orientale dove fredde correnti faranno il loro ingresso dalla sera.

Weekend al via con tempo mediamente stabile, salvo locali disturbi

Meteo ancora mediamente stabile sul’Italia, salvo locali disturbi, ma con alta pressione in indebolimento sui settori orientali. La giornata odierna trascorrerà infatti mediamente stabile al nord, medio Tirreno e Sardegna, ma con nebbie e nubi basse al mattino sulla Pianura Padana; residue nevicate potranno addossarsi ai settori alpini centro-occidentali di confine. Nubi di passaggio sul medio-basso Adriatico, regioni meridionali e nord della Sicilia con qualche goccia di pioggia isolata su Salento, bassa Calabria e dal pomeriggio-sera anche sulla Sicilia nord-orientale. Correnti fredde dai Balcani faranno il loro ingresso dal pomeriggio sui settori adriatici, determinando deboli nevicate tra Abruzzo orientale e Molise a partire dai 1300-1400 metri, ma in calo fino ai 700-900 metri della sera. Venti di fohn al Nordovest determineranno valori massimi fino a +19/+21°C tra ovest Lombardia e nord Piemonte.

Domenica irrompono le fredde correnti artiche, primi fiocchi a bassa quota

Le fredde correnti artiche torneranno a transitare sull’Italia a partire dalla prossima notte. Giornata di domenica che vedrà un diffuso calo termico per l’arrivo delle fredde correnti artiche da Nord-Est, con qualche acquazzone atteso lungo le coste del medio-basso Adriatico e sulla Calabria ionica. Tempo mediamente stabile sul resto d’Italia, salvo qualche nube di passaggio, ma con tendenza al peggioramento tra la sera e la notte su Piemonte e Sardegna. Deboli piogge raggiungeranno l’Isola, mentre i primi fiocchi di neve a bassa quota sono attesi sul Piemonte, fino alla città di Torino.

Prossima settimana invernale sull’Italia con freddo intenso da nord a sud

L’Italia ripiomberà in pieno Inverno nel corso della prossima settimana. Ponte anticiclonico disteso dal medio Atlantico verso la Scandinavia, con valori barici al suolo fino a 1045 hPa, ed in successiva estensione sin verso la Russia, favorirà l’instaurazione di una fredda circolazione nord-orientale alle medio-basse latitudini europee. Correnti artiche marittime tra domani e l’avvio della prossima settimana ed a seguire con contributo continentale, determineranno un crollo delle temperature da nord a sud, portandosi al di sotto delle medie stagionali anche di 4-6°C e fino a 10°C in montagna. Freddo che si farà sentire su tutte le regioni; pochi i fenomeni attesi, ma che potranno risultare nevosi fino ai settori di pianura sul Piemonte ed a ridosso delle coste sui settori adriatici. Rimanete aggiornati!

