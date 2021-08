METEO – FERRAGOSTO bollente con tanto CALDO e un poderoso ANTICICLONE AFRICANO, le IPOTESI dei MODELLI

Situazione meteo in italia a seguito delle forti piogge di ieri

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stiamo vivendo una breve tregua dal maltempo a seguito delle forti di piogge di ieri che si sono manifestate su alcune regioni settentrionali: in Lombardia nelle ore pomeridiane sono stati registrati fino a quasi 200 millimetri di pioggia, con notevoli disagi e danni. Quest’oggi il nostro territorio sarà interessato da qualche velatura in transito e temperature più moderate, anche se dal weekend torneranno nuovi temporali al nord Italia.

In arrivo nuovi temporali fra sabato e domenica, ecco dove

Meteo weekend – Dal primo weekend di agosto, l’Italia sarà nuovamente divisa in due: da una parte avremo una nuova fase stabile che abbraccerà il centro-sud. Dall’altra il nord sarà interessato da una circolazione instabile, capitanata da un centro di bassa pressione intorno ai 995 hPa che si instaurerà sulla Gran Bretagna. Nella giornata di domenica i temporali potranno estendersi fin verso le zone di pianura, con piogge ma anche locali acquazzoni. Le temperature risulteranno ancora contenute, con valori che non supereranno i 25-26°C. Nuova ondata di calore in vista al centro-sud dunque, che potrebbe durare davvero a lungo. Ecco perché.

Esordio di una nuova ondata di calore al centro-sud? Vediamo perché

Meteo caldo – La circolazione depressionaria presente sull’europa centro-settentrionale, potrebbe favorire l’aflusso di aria più calda e stabile sul bacino mediterraneo e sull’italia. Il promontorio altopressiorio di matrice sub-tropicale dovrebbe raggiungerci portando condizioni di tempo stabile ed un nuovo rincaro delle temperature. All’estremo sud non si escludono nuovamente punte fino a +40°C, con anomalie termiche di +6/+8°C. Questa condizione potrebbe prolungarsi fin verso il periodo di Ferragosto, come ipotizzato dalle ultime uscite modellistiche.

