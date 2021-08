METEO – FERRAGOSTO con SOLE e CALDO intenso in ITALIA, ma anche qualche TEMPORALE sulle Alpi. Le PREVISIONI

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra un robusto promontorio di alta pressione che domina il Mediterraneo centro-occidentale, portando condizioni meteo stabili sulla nostra Penisola. Infatti nella giornata odierna sull’Italia avremo sole prevalente per l’intera giornata, ma non si escludono temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici. Altra giornata di caldo intenso, con l’ondata di calore che continua ad attanagliare l’Italia.

Caldo molto intenso con temperature oltre i 40°C

Come abbiamo appena accennato, l’ondata di caldo africano continua a non dare tregua sulla Penisola Italiana, con l’avvezione di aria calda che ci accompagnerà fino al giorno di Ferragosto. In queste giornate saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali ad essere interessate dal caldo rovente, mentre al Sud e sulla Sicilia avremo una lieve flessione delle temperature. Sia nelle vallate interne del Centro che sulla Pianura Padana avremo temperature massime che si aggireranno attorno ai 40°C e localmente si potranno sfiorare i 41-42°C. Al Sud, nonostante la lieve flessione delle temperature, continuerà a fare caldo con massime intorno ai 36-37°C.

Sabato stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia

Nella giornata di domani il promontorio anticiclonico di origine africana avrà i suoi massimi di pressione tra Marocco e Penisola Iberica e si estenderà fino ai Paesi balcanici. Quindi anche la Penisola Italiana si troverà sotto l’influenza dell’alta pressione, con tempo stabile e asciutto e prevalenza di cieli sereni. Sui rilievi alpini e appenninici avremo dell’instabilità pomeridiana che porterà alla formazione di nuvolosità a sviluppo verticale ed anche qualche pioggia sulle Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale. Poi in serata torna il bel tempo ovunque. Come appena detto, il clima sarà molto caldo, specie al centro-nord, con temperature prossime ai 40°C. Vediamo ora le previsioni meteo per il giorno della domenica di Ferragosto.

CONTINUA A LEGGERE​