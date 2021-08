METEO – FERRAGOSTO conteso tra CALDO AFRICANO ed infiltrazioni atlantiche; le ultimissime

Meteo Ferragosto, verso una fase stabile e calda

Meteo Ferragosto – Stiamo entrando nella settimana che ci porterà verso il Ferragosto, la festività estiva che in qualche modo ci indica che la bella stagione si avvia con decisione verso la sua conclusione, almeno dal punto di vista del calendario. Il tempo sul nostro Paese potrebbe essere decisamente clemente almeno per quanto riguarda i giorni antecedenti al 15 agosto, con caldo intenso e sole prevalente. Per il weekend del Ferragosto, invece, sussistono ancora delle incertezze. Vediamo insieme le ultimissime dei modelli matematici sul medio-lungo termine.

Settimana di Ferragosto in compagnia del caldo africano, attesi oltre +40°C

Meteo – Dopo il rapido break temporalesco atteso sul nord Italia nelle prossime ore, l’anticiclone nord africano riuscirà ad insediarsi con decisione sul Mediterraneo centrale. La colonnina di mercurio salirà al sud Italia già nel corso del weekend, quando sono attesi nuovamente valore di +40°C sulle zone interne della Sicilia. La bolla d’aria calda risalirà verso nord nel corso della prossima settimana, quando da mercoledì sono attesi picchi di +40°C anche sul centro Italia, mentre sulle zone interne sul sud si potranno occasionalmente sfiorare i +45°C. Caldo in arrivo anche sulle regioni settentrionali, specie sui settori a sud del Po dove non si escludono punte di +37/+38°C tra mercoledì e venerdì. La settimana di Ferragosto si prospetta quindi decisamente rovente sull’Italia.

Ferragosto tra caldo reiterato e nuove insidie atlantiche

Meteo – Come anticipato, fino a venerdì 13 agosto il tempo si presenterà stabile e con caldo intenso su gran parte del Paese. Per quanto riguarda il weekend di Ferragosto si preannunciano ancora delle divergenze tra i principali modelli matematici. Secondo l’emissione 00z odierna del modello europeo ECMWF, l’anticiclone nord africano potrebbe insistere sul nostro Paese almeno fino al Ferragosto. Il caldo rimarrà in tal caso intenso su tutta l’Italia, con punte ancora superiori ai +40°C sulla Sardegna e di oltre +35°C sul resto del Paese. Qualche disturbo a ciclo diurno non è escluso a ridosso delle Alpi.

