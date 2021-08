METEO ITALIA: in arrivo una FORTE ondata di CALDO con temperature ben oltre i +40 gradi, ecco dove

Weekend tra caldo in aumento e ancora temporali, ecco perché

Situazione sinottica attuale caratterizzata da una vasta circolazione depressionaria sulle Isole Britanniche, la quale incentiva la risalita di un promontorio africano verso il Mediterraneo. Condizioni meteo che durante il weekend saranno stabili al Centro-Sud mentre le correnti sud-occidentali che scorreranno al Nord Italia porteranno ancora temporali sulle Alpi ma localmente anche sulle alte pianure. Settimana di fuoco quella che precede il Ferragosto con temperature in netto rialzo specie al Centro-Sud.

Inizio settimana con anticiclone africano in rinforzo su tutto il Mediterraneo

Come anticipato nei precedenti editoriali all’inizio della prossima settimana avremo un robusto anticiclone africano in rinforzo sul Mediterraneo con un cuore molto caldo centrato tra nord Africa e Isole Maggiori. Condizioni meteo che si faranno via via più stabili anche sulle regioni del Nord grazie all’aumento del geopotenziale in quota che relegherà i fenomeni temporaleschi solo all’arco alpino. Temperature in netto rialzo con punte anche di 10-12 gradi sopra media sull’Italia.

Ondata di caldo più intensa e settimana di fuoco, non escluse punte di +44 gradi

Stando alle ultime uscite dei principali modelli, e considerano che ci avviamo verso la metà di agosto, quella in arrivo potrebbe essere la più intensa e forse anche duratura ondata di caldo di questa estate 2021. Almeno fino al prossimo weekend le condizioni meteo saranno stabili in Italia, specie al Centro-Sud, con temperature in netto aumento. Tra Martedì e Giovedì non si escludono picchi su Sardegna e Sicilia anche di +43/44 gradi. Punte prossime o di poco superiori ai +40 saranno possibili comunque anche su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Picchi meno elevati al Nord ma con afa dominante.

