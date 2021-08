METEO – ENORME BOLLA di CALORE in arrivo nella settimana di FERRAGOSTO con TEMPERATURE verso i +45°C

Giornata odierna all’insegna della stabilità

Dopo l’ennesimo break dell’estate che ha interessato ancora una volta principalmente le regioni settentrionali, dove si è segnalata qualche criticità a causa del violento maltempo negli scorsi giorni, ecco che da ieri l’Anticiclone africano sta nuovamente facendosi strada dai quadranti meridionali. E’ da ieri, ma soprattutto da oggi che le condizioni meteo si presentano sulla nostra Penisola decisamente più stabili e con schiarite anche ampie.

Calo termico generale oggi

Tuttavia, l’afflusso di correnti più fresche, benché non provocano condizioni favorevoli al maltempo, qualche effetto dal punto di vista termico lo portano. I più attenti avranno infatti notato che nella giornata odierna le temperature hanno subito una generale diminuzione, che tuttavia, va detto e specificato, non troverà conferma nei prossimi giorni anzi. I valori che si registrano comunque quest’oggi si attestano intorno alla media del periodo o lievemente al di sotto, con clima che rimane dunque estivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Da domani l’Anticiclone torna ad espandersi verso nord

A partire dalla giornata di domani sabato 7 agosto un promontorio di Alta pressione di matrice subtropicale tornerà ad espandersi verso nord in direzione del Mediterraneo centrale, provocando un nuovo aumento generale delle temperature. Tuttavia, per il weekend almeno, l’Italia si presenterà di nuovo meteorologicamente divisa a metà, con i violenti temporali che torneranno a colpire le aree più settentrionali della Penisola. Ma per il centro-sud sarà l’inizio di una risalita inesorabile delle temperature che culminerà la prossima settimana.