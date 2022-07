METEO FERRAGOSTO: vediamo al tendenza aggiornata sulla più attesa festività dell’ESTATE per l’ITALIA

Si avvicina il mese di agosto e con esso la festività più attesa dell’estate

Mese di luglio che sta per concludersi con condizioni meteo localmente instabili, specie sulle regioni del Nord Italia. L’abbassamento del flusso perturbato sull’Europa centrale porterà infatti nelle prossime ore piogge e temporali anche intensi sulle regioni settentrionali ed in misura minore al Centro-Sud. Luglio bollente ma con questi ultimi giorni caratterizzati da temperature più vicine alle medie del periodo. Vediamo invece la tendenza meteo per agosto e Ferragosto.

Prima settimana di agosto con caldo in aumento, ancora anticiclone africano

Ultimi aggiornamenti dei modello ECMWF che mostrano ancora importanti anomalie positive di temperatura soprattutto tra Europa occidentale e Mediterraneo. Diversi modelli confermano ormai una rimonta dell’alta pressione africana verso i settori occidentali del continente. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili in Italia ma con clima almeno inizialmente meno caldo rispetto a quanto visto nelle scorse settimane. Precipitazioni localmente sotto media e dunque solo qualche temporale pomeridiano.

Molta incertezza sulla settimana che precede Ferragosto, possibile spostamento dell’alta pressione

Poche variazioni sul tema per quello che riguarda la settimana che precede il Ferragosto. Modello europeo che mostra ancora un anticiclone dominante sull’Europa con temperature sopra media anche in Italia. Clima che probabilmente sarà ancora molto secco con precipitazioni relegato solo ai temporali pomeridiani. Non è possibile fare una tendenza meteo più specifica per il weekend di Ferragosto ma vale la pena comunque dire che alcuni modelli mostrano uno spostamento verso le Isole Britanniche dell’alta pressione, cosa che potrebbe lasciare il Mediterraneo scoperto ed in balia di qualche goccia fredda.

CONTINUA A LEGGERE​

Temporali forti interessano il Nord e si sposteranno nelle prossime ore

Come anticipato nei giorni scorsi condizioni meteo in peggioramento in queste ore con temporali in formazione soprattutto sulle Alpi ma in movimento anche verso i settori di pianura specie su Piemonte e Lombardia. Entro la serata fenomeni in spostamento un po’ su tutta la Pianura Padana con maltempo anche su Emilia Romagna, Veneto e Friuli ove non si escludono precipitazioni a carattere di nubifragio e anche grandine.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.