Meteo – Festa dei Lavoratori sarà temporalesca con raffiche di vento fino a 70km/h in Italia! I dettagli

Tempo stabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili e asciutte e anche in serata, nonostante un aumento della nuvolosità sulle aree più settentrionali, l’assenza di fenomeni la farà da padrone grazie ad un campo di Alta pressione di matrice africana che è tuttavia destinato a cedere il passo alla discesa di correnti più instabili nel Weekend, come vedremo anche nel presente editoriale.

Peggiora nel Weekend con calo delle temperature

Un peggioramento delle condizioni meteo è atteso sulla nostra Penisola nel Weekend dovuto all’ingresso di correnti più umide e instabili di natura atlantica sul Mediterraneo centrale che, soprattutto nella giornata di domenica 30 aprile, potranno riportare maltempo diffuso da nord a sud sullo stivale, con piogge, temporali e calo delle temperature. I fenomeni, localmente, potranno inoltre risultare anche intensi e con neve sulle Alpi a quote di alta montagna.

Festa dei Lavoratori rovinata dal maltempo

Il peggioramento che pertanto si manifesterà a partire dal prossimo fine settimana ormai imminente sembra protrarsi fino all’inizio della prossima settimana, con il maltempo che interesserà la nostra Penisola anche nella giornata di lunedì 1° maggio, nonché Festa dei Lavoratori. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo piogge e temporali potranno sferzare l’Italia da nord a sud anche per il giorno in questione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Raffiche di vento fino a 70km/h in Sardegna e Puglia

Non solo è atteso maltempo per la Festa dei Lavoratori, ma esso verrà accompagnato da raffiche di vento intense e che potranno raggiungere persino i 70km/h in particolare in Puglia e Sardegna. Le correnti perturbate approfitteranno pertanto dell’assenza dell’Anticiclone per continuare a fluire sul Mediterraneo centrale, portando peraltro un clima notevolmente più fresco delle giornate precedenti, ma comunque ormai ben distanti dagli standard tardoinvernali a cui abbiamo frequentemente assistito nella prima parte della stagione primaverile.

