METEO – Fine AGOSTO tra CALDO e nuovi ATTACCHI TEMPORALESCHI; ecco la tendenza fino a SETTEMBRE

Estate non molla la presa, possibile avvio di settembre ancora caldo

Meteo – L’Estate molto spesso ci regala parentesi gradevoli anche durante il mese di settembre, quando il bel tempo e le ondate di caldo tardive non mancano. Anche per quest’anno, almeno secondo le prime proiezioni stagionali, il mese di settembre potrebbe essere caratterizzato ancora da condizioni meteo estive nella sua prima parte, specie sulle regioni centro-meridionali. Il pattern barico previsto per la fine di agosto, potrebbe insistere anche durante la prima parte del mese di settembre. L’anticiclone subtropicale riuscirà infatti a raggiungere nuovamente il nostro Paese, determinando nuove fasi calde ed estive. Al nord potrebbe giungere qualche disturbo in più, per via delle infiltrazioni umide oceaniche, pronte a riproporre acquazzoni e temporali. Per la vera “rottura” estiva, quindi, bisognerà attendere qualche settimana. Rimanete aggiornati!