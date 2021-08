METEO ITALIA – GOCCIA FREDDA sull’Europa centrale nella prossima settimana porta clima FRESCO e TEMPORALI

Anticiclone africano in rimonta sul Mediterraneo

Dopo una breve parentesi fresca e instabile in cui la Penisola Italiana è stata interessata da avvezione fresca in quota, sul Mar Mediterraneo torna l’alta pressione. A partire dalla giornata odierna un robusto anticiclone di origine africana è in rimonta verso Mediterraneo occidentale e con un promontorio si va ad espandere sulla Penisola Italiana e fino ai Paesi Balcanici, mentre una goccia fredda di origine atlantica in moto verso est sta raggiungendo le Isole Britanniche. Questo porterà maggiore stabilità sull’Italia, con l’aumento del geopotenziale che andrà ad indebolire l’instabilità pomeridiana. Non si escludono comunque locali acquazzoni o temporali sui rilievi della Calabria e su quelli alpini, specie quelli orientali.

Caldo in aumento ma non in modo estremo

Tale configurazione barica favorirà il richiamo di aria calda dal continente africano che interesserà principalmente la Penisola Iberica e la Francia meridionale, ma in parte anche l’Italia specie sulla Sardegna e regioni del Centro-Nord. L’avvezione di aria calda porterà ad un aumento delle temperature tra la giornata odierna e quella di domani ma senza raggiungere valori estremi. Infatti in questi due giorni sulle zone interne di Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e Pianura Padana i valori massimi potranno raggiungere i 35-37°C. Stessi valori potranno essere raggiunti anche su Puglia e Basilicata, mentre sul resto del Sud farà caldo ma con temperature lievemente inferiori.

Goccia fredda sull’Europa centrale per l’inizio della prossima settimana

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici che mostrano per l’inizio della prossima settimana la goccia fredda di origine atlantica raggiungere l’Europa centrale e che potrebbe coinvolgere in parte anche l’Italia, mentre un robusto anticiclone si troverà sull’Atlantico settentrionale, posizionato tra l’Islanda e le Isole Britanniche ed andando cosi a bloccare il flusso tipico zonale sul continente europeo. Tale configurazione barica favorirà la discesa di aria più fresca dall’Europa nord-orientale verso quella centrale ed anche verso l’Italia. Condizioni meteo che andranno cosi peggiorando sulla nostra Penisola con temporali ed acquazzoni prima al Nord e poi sul resto del Paese, specie sul versante adriatico ed aria fresca che porterà anche una generale rinfrescata.

