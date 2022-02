METEO – Fine FEBBRAIO più dinamico con rapide fasi di MALTEMPO ed altalena termica; i dettagli

Dinamicità atmosferica alle porte, con alternanza di passaggi perturbati a momentanee rimonte anticicloniche. Dopo il passaggio del primo fronte instabile, un’onda anticiclonica “dinamica” raggiungerà l’Italia portando una parentesi stabile tra mercoledì e giovedì, quando su gran parte del Paese prevarranno le schiarite. La vivace attività depressionaria sul nord Europa, piloterà una nuova saccatura da venerdì verso le nazioni centro-meridionali, determinando un nuovo peggioramento anche sull’Italia. La nuvolosità tenderà ad aumentare fin dalla giornata di venerdì sul nord Italia e medio-alto Tirreno, con prime deboli precipitazioni in arrivo dalla seconda parte della giornata. Le simulazioni modellistiche odierne vedono la possibile formazione di una ciclogenesi sul mar Ligure che nella giornata di sabato tenderà a traslare gradualmente lungo il Tirreno, con meteo in peggioramento su tutto il Paese. Torneranno le piogge nel prossimo weekend da nord a sud, con neve localmente fino ai settori di collina al nord e parte del centro, complice il sopraggiungere di masse d’aria fredde dal nord Europa.

Meteo – Un primo fronte freddo , collegato ad una saccatura in discesa sull’Europa centro-orientale, raggiungerà l’Italia ad inizio settimana. Il peggioramento sarà piuttosto rapido, con fenomeni che tra il mattino ed il primo pomeriggio interesseranno le regioni di nordest, raggiungendo entro la sera anche quelle centrali. Qualche locale pioggia prefrontale potrà addossarsi alla Campania e Calabria tirrenica. Nel corso della serata il fronte freddo avrà liberato il nord Italia, Marche, Toscana e nord dell’Umbria, dove ritroveremo ampie schiarite, mentre acquazzoni e temporali transiteranno tra Lazio ed Abruzzo, in rapida estensione a Campania, Molise e Puglia Garganica. Nottetempo il fronte freddo transiterà sul sud e Sicilia, determinando residui fenomeni fino al mattino di martedì. Tornerà la neve sui settori montuosi, mentre forti venti con raffiche localmente oltre i 100 km/h sferzeranno gran parte del Paese.

Sbalzi termici in arrivo sull’Italia

Con l’arrivo di una fase più dinamica si registreranno inevitabilmente anche frequenti sbalzi termici sull’Italia. L’avvio della settimana vedrà infatti un calo delle temperature, specie massime, per il sopraggiungere di tese correnti settentrionali. Un momentaneo aumento si osserverà tra mercoledì e giovedì, per un maggior soleggiamento, mentre le minime scenderanno per via di condizioni inversionali. Un nuovo calo nei valori diurni è atteso da venerdì, per il ritorno di nubi e precipitazioni sparse, mentre le minime subiranno un graduale aumento. Le temperature subiranno quindi frequenti sbalzi nei prossimi giorni, alternando giornate miti ad altre più in linea con il periodo di fine febbraio.