Meteo – Fine Maggio tra alta pressione e instabilità pomeridiana ad oltranza

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo alla conclusione del mese di Maggio che quest’anno è stato caratterizzato da non pochi disturbi e precipitazioni frequenti in Italia; proprio in queste ore sta piovendo sulle regioni del nord Italia con fenomeni anche intensi tra Piemonte e Triveneto. Il passaggio di una goccia fredda permetterà il il reiterarsi di instabilità pomeridiana sui rilievi della nostra penisola. Vediamo intanto le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 25 Maggio: Al Nord: Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto, Romagna e Friuli. In serata ed in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri Adriatici. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento in Campania, con nuvolosità alta in transito su tutte le regioni.

Instabilità che prosegue nei prossimi giorni

Tendenza meteo – Nel corso dei prossimi giorni avremo sicuramente un clima più caldo ma senza eccessi, temperature infatti che andranno solo localmente sopra i +25/26 gradi. L’instabilità resterà pero protagonista con acquazzoni e temporali che ancora oggi porteranno fenomeni anche intensi sulle regioni del nord Italia. Fenomeni che non mancheranno comunque anche nelle zone interne del Centro-Sud almeno fino al weekend. Vediamo infine la tendenza per gli ultimi giorni del mese di Maggio.

Anticiclone sbilanciato, con instabilità pomeridiana fino al termine di Maggio?

Nei giorni scorsi abbiamo ipotizzato la possibilità di una circolazione depressionaria, con aria fredda in quota in spostamento dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale; ad oggi questa ipotesi sembra scartata con i modelli matematici che mostrano lo sbilanciamento dell’anticiclone sulla Gran Bretagna. Condizioni meteo dunque che non dovrebbero mutare anche nel medio-lungo termine al momento.

