METEO – FLUSSO PERTURBATO all’ATTACCO dell’ITALIA con PIOGGE e TEMPORALI: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Parziale instabilità sull’Italia questa sera

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono questa sera settorialmente instabili a causa della persistenza di un flusso di correnti umide attivo sul Mediterraneo centrale e in risalita dai quadranti sudoccidentali. Ciò sta provocando e provocherà quindi maltempo localizzato o al più sparso in Campania e nel cosentino, mentre un miglioramento delle condizioni meteo sta riguardando i settori centrali. Sebbene il tempo altrove rimanga dunque relativamente più stabile e asciutto, il clima risulta pienamente autunnale sullo stivale.

Domani ancora maltempo

Un flusso di correnti umide insisterà dunque sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani mercoledì 28 settembre, richiamato dalla presenza di un’area depressionaria presente sul Mare del Nord. Piogge e possibili temporali interesseranno pertanto tutto il settore tirrenico dalla Toscana alla Calabria in maniera perlopiù sparsa e con occasionali sconfinamenti sul versante adriatico; qualche rovescio plausibile anche in Friuli Venezia Giulia e arco alpino dell’estremo nordovest. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto e senza grosse variazioni sul fronte delle temperature, al più in lieve locale calo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri del Friuli Venezia Giulia, settori appenninici della Toscana, Lazio meridionale, Molise occidentale, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti settori di Friuli Venezia Giulia, Toscana e Calabria, e su settori alpini occidentali, Umbria, zone interne del Lazio centro-settentrionale, Molise centrale, settori occidentali dell’Abruzzo, Sicilia nord-orientale ed occidentale, Sardegna nord-orientale e centro-sud occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: forti occidentali con rinforzi di burrasca sulla Sardegna; localmente forti occidentali su Sicilia e regioni centro-meridionali peninsulari. Mari: agitati il Mar Ligure ed i mari prospicienti le Bocche di Bonifacio; molto mossi tutti i restanti bacini occidentali.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 28 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Arno-Casentino, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Arno-Casentino, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.