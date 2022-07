METEO – FLUSSO PERTURBATO sull’Europa, arriva qualche TEMPORALE anche in ITALIA, ecco dove

Bel tempo sull’Italia

A seguito del passaggio di un fronte perturbato in ingresso su alcune regioni meridionali della nostra Penisola, che ha portato piogge e temporali per l’appunto tra Basilicata, Molise e Puglia principalmente, con accumuli complessivi comunque perlopiù deboli, le condizioni meteo sul nostro Paese sono andate migliorando. Tale miglioramento è stato accompagnato da schiarite nelle aree coinvolte dall’instabilità, con cieli perlopiù sereni o poco o parzialmente nuvolosi sull’intero Paese.

Tempo generalmente stabile fino alla mattinata di domani

Si è dunque aperta una parentesi tutto sommato stabile sulla nostra Penisola, dove si registra in queste ore la totale assenza di fenomeni atmosferici grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di origine africana, disturbato ad alta quota dall’afflusso di correnti più fresche tuttavia, che determinano un generale contenimento delle temperature nella media del periodo o poco oltre. Tale situazione si protrarrà almeno fino alla mattinata di domani giovedì 14 luglio, prima di qualche novità.

Piogge e temporali sull’arco alpino nel pomeriggio di domani

Un flusso di correnti più fresche e instabili in scorrimento lungo il continente europeo e piuttosto sbilanciate verso il nostro Paese determineranno comunque nel pomeriggio di domani giovedì 14 luglio un peggioramento delle condizioni meteo, che interesserà principalmente le Alpi occidentali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I fenomeni, perlopiù isolati, potranno comunque colpire il resto dell’arco alpino, con calo termico al passaggio del maltempo. Tutto qui?

Maltempo anche nel pomeriggio di venerdì

A seguito di un miglioramento delle condizioni meteo atteso già dalla serata di domani giovedì 14 luglio tuttavia, seguirà un nuovo peggioramento nel pomeriggio successivo, nonché quello di venerdì 15. Questa volta tuttavia la formazione e lo sviluppo di temporali interesserà le Alpi nordorientali, in maniera spesso anche sparsa. I rovesci e i possibili temporali potrebbero successivamente protrarsi fino a sera, mentre sul resto della Penisola il tempo si manterrà decisamente più stabile e asciutto, con temperature in aumento proprio per venerdì, ma con il caldo asfissiante che ha caratterizzato le settimane trascorse che resta ancora lontano.

