METEO – Flusso POLARE in discesa, isolati ROVESCI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Peggioramento in atto sullo stivale

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico confermano un peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese nella giornata odierna, con il maltempo che però presenta spesso carattere localizzato. Isolati rovesci in particolare riguardando il versante più orientale dello stivale e in particolare fino a questo momento hanno interessato i settori adriatici centrali, la Romagna e il triestino nella notte.

Arretramento dell’Alta pressione

Tale situazione, che era stata più volte largamente preannunciata in questa sede durante la settimana corrente, è dovuta all'arretramento lieve del campo di Alta pressione che fino a ieri ha abbracciato l'intero territorio nazionale, in favore della discesa di correnti di stampo polare. L'intrusione di queste correnti nel Mediterraneo centrale non hanno provocato la formazione di una perturbazione organizzata, con il maltempo che infatti presenta un grado di diffusione molto basso.

Aumento generale della nuvolosità in Italia, prossime ore ancora isolati rovesci

Un corridoio di correnti più umide di stampo polare si è aperto nel Mediterraneo centrale e ciò è evidente dal momento che è visibile dalle immagini satellitari un aumento della nuvolosità che ha coinvolto l’intero territorio nazionale. Nelle prossime ore peraltro, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, isolati rovesci continueranno a colpire alcuni settori della nostra Penisola, con temperature che al momento appaiono in calo solo sulle regioni settentrionali e lungo il settore adriatico.

