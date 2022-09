METEO – Forte MALTEMPO causa ALLAGAMENTI e CROLLI in Campania: a breve nuovo intenso peggioramento, i dettagli

Piogge, temporali e disagi al sud Italia

Forte maltempo in questo inizio di settimana in parte d’Italia, segnatamente nel settore tirrenico come nel Lazio, nel settore nord-occidentale della Campania e in Sicilia ma continua a piovere anche in Calabria, Basilicata e Puglia. La giornata di oggi vedrà ancora una certa instabilità nel settore tirrenico e nelle zone interne del centro e del meridione dove si avranno ulteriori rovesci temporaleschi. Un nuovo intenso peggioramento incombe però sulla penisola e tra domani e venerdì interesserà quasi tutte le regioni italiane. Leggi anche: Forti temporali stanno per colpire l’Italia, ecco quando e dove

Forte maltempo in Campania, disagi e crolli

Il maltempo ha colpito ancora una volta il settore del medio-basso Tirreno nel corso delle ultime ore e non sono mancati danni e disagi soprattutto in Campania. Il Golfo di Policastro e il Basso Cilento sono da giorni nella morsa del maltempo e diversi sono i danni e i disagi. Stando a quanto riportato da lacittadisalerno.it, è crollata una parete del ponte che attraversa il fiume Bussento, lungo la Strada statale 18 nel comune di Santa Marina. Immediato l’intervento dei soccorsi e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Il pericolo che la carreggiata potesse crollare ha portato i tecnici della Provincia a interdire la grande arteria che collega l’intero Golfo. Leggi anche: Tromba d’aria al centro Italia, ecco dove, i dettagli

Strade trasformate in fiumi in piena

Nella città della Spigolatrice la centrale via Kennedy è diventata un fiume in piena. Moltissimi gli automobilisti in difficoltà e i disagi. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata che per alcune ore è risultata totalmente impraticabile. Disagi anche a Piazza Regina Elena e a Piazza San Giovanni ma il maltempo tornerà piuttosto violento su tutta la Campania nel corso della giornata di domani. Leggi anche: L’autunno irrompe con violenza, forti piogge e temporali in arrivo

Tempo instabile fino a sabato

Situazione molto instabile fino alla giornata di sabato, a seguire ci attende una temporanea rimonta dell’anticiclone e tempo più stabile sull’Italia. Saranno da mettere in conto altri forti temporali soprattutto sulle regioni tirreniche unitamente al rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.

