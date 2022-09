METEO ITALIA – nuova perturbazione in arrivo mentre a seguire si fa largo l’ipotesi anticiclone

Situazione attuale ed evoluzione prossime ore in Italia

Situazione sinottica attuale che vede una vasta circolazione depressionaria sull’Europa con un minimo di bassa pressione intorno a 995 hPa tra Danimarca a Germania. Correnti occidentali raggiungono il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo localmente instabili. Peggioramento meteo che entrerà comunque nel vivo nel corso dei prossimi giorni quando la saccatura depressionaria si allungherà verso il Mediterraneo occidentale. Vediamo allora l’evoluzione meteo prevista in Italia.

Maltempo in arrivo soprattutto su Nord-Est e regioni tirreniche

Principali modelli che confermano tra Giovedì e Venerdì l’allungamento della saccatura depressionaria sul Mediterraneo occidentale e la formazione di un largo minimo depressionario. Questa porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Italia con maltempo a tratti anche severo. Colpite soprattutto le regioni del Nord, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche ove non si escludono anche locali nubifragi. Solo con l’arrivo del primo weekend di ottobre dovremmo assistere ad un graduale e generale miglioramento.

Meteo weekend: residui fenomeni ma anticiclone in rinforzo

Giornata di Sabato che probabilmente vedrà ancora gli strascichi della perturbazione sull’Italia con condizioni meteo che risulteranno instabili specie al Centro-Sud. Entro Domenica però tutti i principali modelli mostrano un rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre sui settori occidentali del continente con valori al suolo fino a 1025 hPa. Sarà questo che probabilmente imporrà le condizioni meteo in Italia e in Europa per gran parte della prima settimana di ottobre.

Tendenza meteo: inizio ottobre con poche piogge e temperature in linea con le medie

Prima settimana di ottobre che sembra vedrà un campo di alta pressione sui settori occidentali del continente e una vasta area depressionaria su quelli orientali. Italia che almeno inizialmente dovrebbe stare nel mezzo con correnti fresche settentrionali che manterrebbero le temperature in linea con le medie o localmente di qualche grado sotto. Sul fronte delle precipitazioni queste dovrebbero risultare scarse e per lo più confinate a settori adriatici e regioni meridionali. Sarà comunque da valutare con i prossimi aggiornamenti meteo eventuali passaggi di cavetti d’onda in quota.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni