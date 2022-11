Meteo – Forte maltempo con intense piogge e temporali ha colpito nelle scorse ore Sassari: diversi allagamenti, i dettagli

Maltempo avvolge l’Italia anche nella giornata odierna

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano anche nella giornata odierna condizioni meteo di instabilità sulla nostra Penisola, che hanno interessato e interessano in questo caso principalmente il meridione, l’Abruzzo e alcune delle aree più meridionali delle Marche. In serata il maltempo continuerà a caratterizzare molte di queste aree, mentre al nord e medio Tirreno le condizioni meteo appariranno in nitido miglioramento con schiarite e calo delle temperature dovuto all’ingresso di correnti più secche, ma più fresche.

Torna la stabilità ad inizio settimana

L’Alta pressione torna però a spingere in direzione del Mediterraneo centrale a partire già dalla giornata di domani domenica 6 novembre, quando però saranno possibili dei rovesci residui più o meno nelle stesse aree interessate oggi dal maltempo. L’inizio settimana vedrà pertanto il ritorno della generale stabilità in Italia, con bel tempo, ma temperature che resteranno ben distanti dai valori che si sono spesso registrati nell’anomalo mese di ottobre appena trascorso.

Violento maltempo ha colpito nelle scorse ore la Sardegna, e in particolare Sassari

Oltre al territorio peninsulare, condizioni di maltempo anche piuttosto intenso hanno interessato tra la scorsa notte e questa mattina anche la Sardegna e in particolare i suoi settori nordoccidentali. Maggiormente coinvolta dunque Sassari e la sua Provincia dove, come vedremo nel prossimo paragrafo, si sono registrati diversi allagamenti. Stando ai principali centri di calcolo, il miglioramento in atto sarà confermato anche nella giornata di domani domenica 6 novembre in tutta l’isola.

Diversi allagamenti a Sassari e Provincia

Stando a quanto si apprende dal sito “unionesarda.it” il maltempo che tra la notte e la mattina di oggi ha investito la Sardegna ha prodotto diverse criticità in particolare sui settori più nordoccidentali dell’isola, vale a dire a Sassari e Provincia. Nel capoluogo infatti si sarebbero registrati degli allagamenti nei quartieri Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. Situazioni più o meno simili si sono segnalate anche a Sorso e Porto Torres. Fortunatamente, in ogni caso, non si sono registrate vittime e/o feriti legati all’accaduto direttamente o indirettamente.

