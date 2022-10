METEO – Forte MALTEMPO con NUBIFRAGI, ALLUVIONI lampo e danni ingenti in Sicilia; il video

Ondata di maltempo sull’Italia in via di esaurimento

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’ultima parte del mese di settembre ha fatto registrare un deciso peggioramento del tempo sull’Italia. Una vasta saccatura sul centro Europa ha favorito l’ingresso sul Mediterraneo centrale di umide ed instabili correnti occidentali. I fenomeni, a causa di un mar Mediterraneo ancora molto caldo, sono risultati particolarmente intensi con nubifragi lampo, alluvioni e trombe d’aria. In questo avvio di ottobre il tempo risulterà ancora localmente instabile, ma si andrà incontro ad un periodo più

Maltempo ieri in Sicilia, forti temporali hanno interessato i settori occidentali

Giornata di forte maltempo quella di venerdì 30 settembre per la Sicilia. L’Isola è stata infatti interessata da forti temporali, specie sui settori centro-occidentali, che hanno determinato nubifragi ed alluvioni lampo. La configurazione sinottica presente sul Mediterraneo ha favorito lo sviluppo di strutture temporalesche particolarmente violente sull’Isola; una linea di confluenza delle correnti al suolo, tra il flusso da Scirocco presente sul sud Italia e la ventilazione da Maestrale in ingresso sulla Sardegna, unitamente a condizioni atmosferiche favorevoli ai moti ascensionali, hanno determinato lo sviluppo di strutture temporalesche tra la notte e la serata di ieri. Le precipitazioni sono state molto abbondanti, grazie anche ad un trasporto di vapor acqueo (IVT) dalle latitudini subtropicali piuttosto elevato, con accumuli localmente fino a 100 mm!

Alluvione lampo tra le provincie di Trapani e Palermo, caduti oltre 100 mm di pioggia

Le provincie di Trapani e Palermo sono state le più colpite dal maltempo e dalle precipitazioni abbondanti. Un vero e proprio nubifragio ha interessato in particolare le aree tra Mazara del Vallo ( 78.4 mm), Corleone (97.8 mm), Caccamo e Contessa Entellina ( 107.4 mm) con allagamenti e danni. Secondo il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) la stazione meteorologica di Contessa Entellina ha fatto registrare il suo massimo valore di intensità oraria con i 65.4 mm registrati tra le 20.00 e le 21.00, mentre l’intensità istantanea ( Rain Rate) ha toccato i 211,2 mm/h tra le 20.20 e le 20.25. Allagamenti diffusi con le strade divenute dei veri e propri fiumi di fango ed acqua; decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e portare soccorso a persone rimate intrappolate nei sottopassi allagati. Per il maltempo un autobus di linea si è ribaltato ( qui per approfondimenti) causando feriti, ma fortunatamente nessuna vittima. Nella prossima pagina vediamo la tendenza meteo ed un video del nubifragio che ha colpito ieri la Sicilia.

Meteo in miglioramento dopo il maltempo di ieri

La quiete dopo la tempesta. Le condizioni meteo volgono verso un deciso miglioramento sulla Sicilia, dopo il maltempo che ha colpito l’Isola nella giornata di venerdì. Oggi avremo infatti ampi spazi di sereno sui settori sud-occidentali dell’Isola, mentre nubi più compatte potranno addossarsi nel messinese tirrenico con qualche goccia di pioggia residua. Attenzione al forte vento, in rotazione da Maestrale, con raffiche anche superiori ai 50-60 km/h. Da domani arriva l’alta pressione con tempo stabile nei prossimi giorni, salvo il passaggio di innocui addensamenti, con temperature in ripresa. In basso un video del nubifragio che ha interessato ieri diverse aree della Sicilia.





