METEO – Forte MALTEMPO con NUBIFRAGI si è abbattuto sul Salernitano, ESONDA il Solofrana; a Napoli si è staccato un ponteggio

Maltempo insisterà in Italia anche in serata

La serata corrente sarà ancora contrassegnata dal maltempo in alcuni settori della Penisola (scopri quali) a causa di un persistente flusso di correnti umide attivo nel Mediterraneo dovuto a sua volta all’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica. Piogge e temporali saranno quindi ancora protagonisti nelle prossime ore al netto di un miglioramento atteso su Sicilia, Calabria e parte del centro. Il tutto si inserisce in un contesto climatico pienamente autunnale.

Weekend mette la freccia verso un miglioramento

L’ondata di maltempo insistente e talvolta intensa, che ha provocato anche dei danni e dei disagi come vedremo oltretutto nel presente editoriale, è destinata tuttavia ad esaurirsi nel corso del prossimo weekend, ormai imminente. Il fronte instabile infatti si sposterà verso sudest, determinando un coinvolgimento del sud dall’instabilità per domani sabato 1° ottobre, prima di un rapido miglioramento, dovuto ad un sostanziale abbandono dell’Italia di tale fronte, che riporterà generale stabilità sulla nostra Penisola per la giornata di domenica 2.

Forte maltempo colpisce la Campania

Tra le regioni più colpite dal maltempo nella giornata odierna troviamo sì l’Umbria, con allagamenti e qualche danno registrato a Perugia, ma anche e soprattutto la Campania. Forti temporali e nubifragi si sono infatti riversati sul Salernitano, determinando l’esondazione del torrente Solofrana a Mercato San Severino, stando a quanto si apprende dal sito “tg24.sky.it“. Diversi e inevitabili i disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagamenti a Mercato San Severino, ma anche in Irpinia; si stacca una parte di ponteggio a Napoli

Stando sempre a quanto scrive il medesimo sito citato in precedenza, l’esondazione del torrente Solofrana avrebbe provocato allagamenti a Mercato San Severino di strade e scantinati, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco volti a ripristinare la situazione alla normalità prima possibile. Disagi simili, con qualche smottamento di media entità, avrebbero interessato anche l’Irpinia, in particolare i comuni della Valle d’Irno. Forti raffiche di vento nella serata di ieri avrebbero inoltre determinato il distaccamento di una parte di un ponteggio sito in via Chiaia a Napoli. Nonostante le numerose criticità, fortunatamente non si registrano vittime e/o feriti legati al maltempo.

