Meteo – Forte maltempo con nubifragi ha imperversato la Basilicata, provocando una frana: chiusa una strada, i dettagli

Maltempo ha abbandonato lo stivale

L’ondata di maltempo che fino alla giornata di ieri ha interessato la nostra Penisola provocando anche diversi danni e disagi, come vedremo peraltro nel presente editoriale, ha abbandonato lo stivale, determinando un miglioramento delle condizioni meteo evidente già dalle prime ore del mattino odierno e che si è tradotto in una prevalente pausa dalle piogge. Fa eccezione, in maniera isolata, la Toscana centro-settentrionale dove qualche localizzato rovescio è riuscito comunque ad azionarsi.

Prossime ore torna il maltempo

La pausa dal maltempo nella quale è avvolta la stragrande maggioranza del nostro Paese sarà tuttavia piuttosto breve, con il Mediterraneo centrale che rimarrà pertanto esposto alle correnti perturbate di stampo atlantico che già nelle prossime ore porteranno un nuovo peggioramento su alcune zone dello stivale (scopri quali). Le temperature non subiranno variazioni significative, continuando a segnare valori pienamente autunnali o tardoautunnali.

Forte maltempo ieri al sud tirrenico

Nella giornata di ieri il maltempo ha colpito in maniera particolarmente intensa le regioni meridionali del Paese, in particolare quelle di sponda tirrenica. Diversi disagi e allagamenti hanno infatti riguardato la Campania, ma non solo. Fenomeni a tratti intensi si sono riversati anche in Basilicata, dove qualche criticità si è verificata nei pressi di Chiaromonte, in provincia di Potenza, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Frana a Chiaromonte, chiusa la SP4

Stando a quanto si apprende dal sito “materanews.net” nella serata di ieri i fenomeni a tratti intensi che hanno interessato le aree occidentali della Basilicata hanno provocato una frana nei pressi del ristorante “la Selva” nella località di Chiaromonte. Più precisamente, dei massi sono franati invadendo tutta la carreggiata della Strada Provinciale 4 che pertanto è stata interrotta per permettere agli operatori di sgomberare la strada. Non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti legati all’accaduto.

