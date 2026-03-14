Meteo – Forte maltempo con piogge, temporali e possibili nubifragi in arrivo anche nelle prossime ore: ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate, con piogge e temporali che si azionano soprattutto sui settori più occidentali, coinvolgendo particolarmente la Sardegna, il nordovest, ma anche buona parte del settore alpino, dove la neve scende a quote di montagna. Nevicate copiose riguardano in particolare i settori dell’alto Piemonte, dove la quota si attesta su valori anche più bassi.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale appariva già chiaro nella giornata di ieri, tanto che la Protezione Civile aveva infatti diffuso un’allerta valida per alcuni settori per tutto oggi. Il maltempo non si è fatto attendere ed è peraltro accompagnato da un calo delle temperature sensibile sulle aree da esso coinvolte. Il clima, di conseguenza, risulta su tutti questi settori sostanzialmente tardo-invernale, molto più che primaverile.

Maltempo anche intenso in arrivo anche nelle prossime ore

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola risulteranno mediamente perturbate anche nelle prossime ore a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima nel cuore del Mediterraneo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge, temporali e locali nubifragi continueranno ad azionarsi in particolare sulle regioni nordoccidentali e sulla Sardegna, con instabilità che comunque investirà anche tutto il resto del settore alpino.

Neve a quote di bassa montagna sull’alto Piemonte

Nevicate localmente anche intense investiranno tutto il settore alpino a partire dalla montagna, mentre maggiore freddo fluisce sull’alto Piemonte, dove la neve riuscirà a cadere fino a quote di bassa montagna, più precisamente fin sui 600/800 metri. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con cieli tuttavia spesso e volentieri quantomeno parzialmente nuvolosi, specie lungo il versante tirrenico. Le temperature confermeranno una diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità.

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