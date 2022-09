METEO – Forte MALTEMPO con TEMPORALI e NUBIFRAGI sferzano la Sardegna: ALLAGAMENTI ed EVACUAZIONI, i dettagli

Forte maltempo flagella alcune zone del Paese

Le immagini satellitari testimoniano un quadro meteorologico piuttosto perturbato sullo stivale, dovuto essenzialmente all’affondo di una saccatura depressionaria di natura atlantica pilotata da un’area di bassa pressione che si estende su buona parte del Mare del Nord. Vengono rinvigorite le condizioni di instabilità che già negli scorsi giorni avevano interessato alcune aree del Paese, con piogge e temporali anche intensi che coinvolgono i settori nordorientali e quelli più occidentali d’Italia, provocando talvolta danni e disagi.

Tromba d’aria a Sabaudia con danni e disagi

In virtù di quanto finora scritto piogge e temporali dunque colpiscono in maniera localmente anche particolarmente intensa i settori più occidentali dello stivale: nel pomeriggio di oggi infatti una tromba d’aria si sarebbe abbattuta a Sabaudia, sul basso pontino, nel Lazio, provocando una serie di danni e disagi (scopri di più). Forte maltempo ha imperversato comunque anche sulle zone occidentali della Sardegna, come vedremo nel presente editoriale.

Nubifragi sferzano la Sardegna con disagi

Il Lazio non è tuttavia l’unica regione occidentale ad aver fatto i conti con il forte maltempo: infatti, anche la Sardegna, soprattutto le aree occidentali per alcune delle quali la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo valida proprio per oggi, ha avuto a che fare con piogge e temporali anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno provocato diversi disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Abitazioni allagate, evacuato un asilo

Stando a quanto si apprende dal sito “castedduonline.it” i nubifragi che sferzano quest’oggi la Sardegna, soprattutto le aree più occidentali, hanno provocato una serie di disagi. Ancora una volta, come accaduto qualche giorno fa, le zone più colpite sono quelle dell’oristanese: il sindaco di Siamanna infatti avrebbe disposto in via precauzionale l’evacuazione di un asilo in via Gramsci, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Segnalati anche allagamenti che coinvolgono abitazioni, con centinaia di chiamate al centralino dei soccorsi. Fortunatamente comunque, non sembrano esserci vittime e/o feriti legati all’accaduto.

