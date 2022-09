METEO – Forte MALTEMPO con violenti TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA: i dettagli

Peggioramento in atto sullo stivale

La discesa di una saccatura depressionaria di origine atlantica sta mettendo a dura prova la stabilità che di fatto sta cedendo il passo al maltempo talvolta anche intenso sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, con particolare riferimento ai settori più occidentali. Un forte peggioramento è infatti in atto e ha già portato qualche allagamento, mentre le temperature non subiscono variazioni significative se non nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Forte maltempo sul medio-alto versante tirrenico

E’ dalle prime ore della notte odierna dunque che il fronte instabile ha fatto ingresso sulla nostra Penisola a partire dai settori nordoccidentali e in successiva estensione su Toscana e buona parte del nord. Fenomeni più intensi hanno finora colpito il medio-alto versante tirrenico, dove tutt’ora sono in atto forti piogge e temporali con calo delle temperature al passaggio del maltempo. Un generale aumento nuvoloso riguarda comunque il nostro Paese, con tempo che rimane relativamente più stabile e asciutto al sud.

Prossime ore ancora maltempo

Gli effetti portati al suolo dalla discesa delle correnti più umide e instabili di natura atlantica continueranno a palesarsi anche nelle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Piogge e temporali potranno infatti interessare ancora Toscana, Umbria, Marche, Romagna, fino ad estendersi anche su alto versante adriatico e alto Lazio con fenomeni localmente anche intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Medio Tirreno e settori adriatici settentrionali con fenomeni localmente intensi

Maltempo anche intenso dunque continuerà ad interessare in particolare i settori centrali tirrenici e quelli settentrionali adriatici, con fenomeni anche localmente intensi e a carattere di nubifragio, accompagnati da un calo delle temperature. Le condizioni meteo, tolte le aree menzionate al 3° paragrafo della pagina precedente, si manterranno relativamente più stabili altrove e senza significative variazioni sul fronte termico.

