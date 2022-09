METEO – Forte MALTEMPO e NUBIFRAGI si sono abbattuti in Molise, provocando una FRANA, ALLAGAMENTI e DISAGI

Forte maltempo ha colpito soprattutto nel pomeriggio l’Italia

E’ soprattutto nel corso di questo pomeriggio che l’instabilità innescata dal lieve affondo di un cavo perturbato di natura atlantica, ha mostrato il suo volto più crudo con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. L’estate accusa il colpo da giorni con il maltempo che ha interessato soprattutto il centro-nord, dove talvolta si sono registrati danni e disagi, ma che quest’oggi è andato colpendo parzialmente anche il sud.

Fronte instabile in corsa verso sud

Il fronte di maltempo che nella giornata odierna ha attraversato il nostro Paese continua la sua corsa verso sud, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che colpiscono e colpiranno alcune aree della nostra Penisola (scopri quali). Tale fronte instabile è destinato successivamente ad esaurirsi, con un miglioramento previsto delle condizioni meteo in tutta Italia per la giornata di domani venerdì 2 settembre.

Violento maltempo in Molise nelle scorse ore

Se negli scorsi giorni è stato soprattutto il centro-nord a fare i conti con il maltempo, come scritto in precedenza, nella giornata odierna l’instabilità ha colpito in maniera localmente spiccata anche il meridione. A farne le spese sembra essere il Molise, dove nelle scorse ore sarebbero state diverse le criticità dovute alle piogge e ai temporali localmente anche molto intensi e a carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi e allagamenti, frana a San Giuliano

Stando a quanto si apprende dal sito “quotidianomolise.com” spiccato maltempo ha coinvolto alcune località molisane nelle scorse ore, provocando innanzitutto una frana sulla provinciale che collega Colletorto a San Giuliano, ma successivamente anche disagi e allagamenti in particolare a a Bonefro, con visibilità ridotta causa pioggia intensa sulla Bifernina. A Termoli, nonostante il maltempo, la situazione si è rivelata più tranquilla. Malgrado talvolta criticità importanti va specificato che non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti direttamente o indirettamente collegati alla fase instabile.

