METEO – Forte MALTEMPO e violente RAFFICHE di VENTO flagellano Vercelli, in Piemonte: ci sono DANNI

Maltempo torna a colpire l’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono evidenziate quest’oggi prevalentemente stabili, soprattutto sulle regioni centro-meridionali; tuttavia, nonostante la figura dell’Alta pressione sia pressoché dominante sull’Italia, qualche spiraglio instabile è riuscito nel pomeriggio a provocare lo sviluppo di rovesci o temporali localmente anche intensi su alcuni settori settentrionali, con annesso calo delle temperature al passaggio dei fenomeni.

Tempo in miglioramento in queste ore

Dopo che il maltempo ha interessato nel pomeriggio alcuni settori dell’Italia settentrionale, in queste ore le condizioni meteo stanno tornando a migliorare con la graduale attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni. L’Anticiclone avrà nuovamente la meglio in serata con il tempo che risulterà pressoché stabile su tutto il territorio nazionale, fatta probabilmente eccezione per l’arco alpino dell’estremo nordovest. Si tratterà tuttavia di un miglioramento solo temporaneo.

Forte maltempo colpisce soprattutto il Piemonte

Diverse celle temporalesche si sono originate in maniera sparsa sulle regioni settentrionali del Paese nel corso di questo pomeriggio, con il maltempo che ha colpito duramente soprattutto l’alto Piemonte, già nel mirino dell’instabilità una decina di giorni fa. In particolare questa volta a farne le spese sarebbe stata soprattutto Vercelli e provincia, dove i rovesci accompagnati da violente raffiche di vento avrebbero provocato qualche danno e disagio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

